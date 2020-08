Top gestylt, trainiert und gut gelaunt besuchte Entertainer Alfons Haider das Fashiontalk-Studio von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter in Purkersdorf. So ganz leicht ist es nicht, mit Alfons einen Termin zu finden, er ist sehr gefragt und viel unterwegs. „Schön habt ihr es hier in Purkersdorf“, so der beliebte Moderator.

Sein Look: coole Jeans, blaues Hemd, farblich von Kopf bis Fuß abgestimmt. „Meine Lieblingsfarbe ist Blau, die trage ich sehr gerne, damit schaut man immer frisch aus“, schmunzelt der Publikumsliebling.

Vor Kurzem scherzte er noch gemeinsam mit der deutschen Moderatorin Barbara Schöneberger bei der „Starnacht am Wörthersee“ und lachte aus dem Bildschirm im ORF-Fernsehen. Im Moment schreibt er an einem Musical, arbeitet sehr kreativ hinter den Kulissen.

Seit 35 Jahren schon vor der Kamera

„Ich selbst kann es kaum glauben, aber ich stehe seit über 35 Jahren vor der Kamera. Moderieren, Unterhalten, Schauspielen war schon immer meine Leidenschaft“, so der smarte Entertainer. Sein Look ist seit Jahren gleich: sehr gepflegt, sportlich elegant.

„Ich liebe Mode und gehe natürlich sehr gerne einkaufen. Ich kenne mich, glaube ich, in der Mode sehr gut aus. Bei mir passt immer alles zusammen. Ich bin ja schon über 60 Jahre alt , achte sehr auf mich, mache viel Sport und ernähre mich gesund, wann immer es geht“, erzählt der Entertainer und Moderator.

Seit mittlerweile 25 Jahren moderiert Alfons Haider den Wiener Opernball, fast schon eine Legende.

„Vielen sagen auch Mister Opernball zu mir, ich habe echt viel erlebt, viele Stars interviewt, jedes Jahr eine besondere Zeit, die natürlich höchste Konzentration verlangt. So einfach wie das im Fernsehen immer aussieht, ist es nicht. Mal kommt ein Promi nicht zum Treffpunkt, dann steht plötzlich wer ganz anderer vor mir. Egal ob Opernball oder Lifeball, den ich ja auch viele Jahre moderiert habe. Es ist immer eine Herausforderung, aber ich liebe diesen Nervenkitzel“ lacht er.

Aktuell genießt Alfons Haider die Sonne und den Sommer, verbringt viel Zeit mit seiner Mutter und arbeitet an mehreren Projekten, die ab Herbst kommen werden. Ein Mann, der höchst professionell schon über viele Jahre ganz vorne an der österreichischen TV Front steht, immer mit einem Lächeln und einem guten Style!