Der Song „Marie“ ist im Moment unüberhörbar und ein echter Ohrwurm. Vier Jungs und eine Dame sind die Band- alle aus der Steiermark. „Uns gibt es schon seit 6 Jahren als Band, es hat lange gedauert bis wir einen Hit geschafft haben. Wir sind alle noch ganz aus dem Haus“ erzählt Frontman Christian Stani. Die Jungs sind alle im coolen Hawaihemd mit Jeans und Sneakers, Romina die Bassistin im süssen Sommerlook.

„Das Styling ist im Moment noch je nach Tagesverfassung. Wir haben keine Ausstatter , vielleicht kommt das noch“ lacht Christian. Die Jungs haben im Moment einen vollen Terminkalender: Starnacht am Wörthersee, Promotermine, Radiointerviews usw. "Durch Corona gibts weniger Konzerte aber im Herbst gibt es einige Livetermine“ so Max der Gitarrist.

Die Band kommt aus Thal, dort wo auch Arnold Schwarzenegger herkommt. „Wer weiss vielleicht gibt es auch mal ein Museum über uns“ lacht Christian Stani. „Marie“ ist der Sommerzeit 2020, zumindest dadurch hat es die Band geschafft österreichweit bekannt zu werden. Egal wo „Alle Achtung“ unterwegs ist, die Outfits sind immer cool.

Bunte Karohosen, wild gemusterte Hemden, lässige Jeans, coole Sneakers- wenn die Band zum Songwriting zusammen kommt wird es wild. „Wir treffen uns sehr oft und vereisen ein Wochenende um kreativ zu sein. Dabei ist auch Ende letztes Jahr der Song Marie entstanden. Wir waren in einem sehr alten Haus in den Bergen, es war irgendwie total gruselig dort. Egal, wir waren dann dort und haben in sehr kurzer Zeit das Lied fertig gehabt.“ erinnert sich Patrick.

Wenn man „Marie“ googelt fällt eines auf: das Musikvideo hat unfassbar viele Likes in kürzester Zeit bekommen. Und: ein bekanntes Gesicht kommt darin vor: Starastrologin Gera Rogers. Ja das war ganz witzig, Gerda hat sich von Anfang an in den Song verliebt und uns dabei supergut unterstützt. So kam das zustande. Total witzig.“ lachte Robert, der mit dem weissen Haarschopf und meistens in Schwarz/ Weiss gekleidet.

ALLE ACHTUNG- eine richtig cool Truppe mit einem Ohrwurm namens „Marie“ die unglaublich erfrischend und cool sind, und uns sicherlich mit noch viel mehr guter Musik erfreuen werden.