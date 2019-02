Die Spannung steigt: Am Donnerstag, 28. Februar, findet in der Wiener Staatsoper der wichtigste Ball der Saison statt, der Wiener Opernball. Jedes Jahr bewerben sich viele Paare aus der ganzen Welt um die 144 Debütantinnen-Plätze. Sonja Langthaler und Wolfgang Rohrbacher haben es geschafft und sind dabei. NÖN-Modeexpertin Martina Reuter traf das aufgeregte Paar zum Fashiontalk.

„Es war schon immer unser größter Wunsch, wir haben uns im September vergangenes Jahr beworben, und es hat tatsächlich geklappt“, strahlt Sonja. „Wir lieben es, auf Bälle zu gehen und uns schick herzurichten. Im Moment üben wir ständig, damit alle Tanzschritte auch sitzen“, erzählt Wolfgang. Die beiden sind seit über einem Jahr ein Paar und leben in Wien. Sonja kommt eigentlich aus Pressbaum, ist dort aufgewachsen und war bis letztes Jahr Profi-Badminton Spielerin in der österreichischen Nationalmannschaft. Wolfgang studiert mit Sonja gemeinsam Management in Wien.

"Die Eröffnung des Opernballs ist eine tolle Erfahrung. Unsere ganze Familie ist aufgeregt“

Beide lieben es, zu tanzen, im Moment verstärkt den Linkswalzer. „Ich kann ihn immer noch nicht hundertprozentig, aber es wird. Die Eröffnung des Opernballs ist eine tolle Erfahrung. Unsere ganze Familie ist aufgeregt“, so Sonja. „Ich werde ein weißes Kleid tragen, die Auswahl war sehr kompliziert, denn es darf keine Spitze, keine Pailletten haben, muss bodenlang sein und so weiter“, erzählt Sonja. Dann muss sie noch zum Frisör, denn alle Debütantinnen tragen die gleiche Frisur und das gleiche Make-up. Weiße Handschuhe und gute Tanzschuhe sind Pflicht. „Ich habe es leichter, ich trage einen Frack und muss mich zum Glück nicht schminken“, lacht Wolfgang.

Um 18.30 Uhr müssen alle Debütantinnen-Paare vor Ort sein. Dann heißt es warten bis zur großen Eröffnung gegen 22 Uhr. „Uns wurde schon gesagt, dass wir uns einen Hocker und Essen mitnehmen sollen, das Warten ist ewig. Vor allem mit den hohen Schuhen. Ich bin aber über 1,80 Meter groß und darf maximal Schuhe mit drei Zentimetern Absatz tragen, denn Wolfgang ist 1,85 Meter groß. Ich möchte ihn nicht überragen“, schmunzelt Sonja.

"Der Opernball ist dieses Jahr unser fünfter Ball, wir sind mittlerweile geübt im Herrichten“

„Wir sind auf der Uni und im normalen Leben sehr lässig gekleidet. Aber natürlich ist es toll, wenn man sich so richtig in Schale werfen kann. Vor allem Sonja liebt das“, lacht Wolfgang. „Dadurch, dass ich jahrelang Badminton gespielt habe, war mein Style immer sehr sportlich. Jetzt liebe ich Kleider und mal einen schickeren Look. Der Opernball ist dieses Jahr unser fünfter Ball, wir sind mittlerweile geübt im Herrichten“, verrät Sonja.

Der Tag des Opernballs wird lang für die beiden. „Wir starten um 6 Uhr bei Café Puls, dann legen wir uns nochmal aufs Ohr und ab Mittag geht es mit dem Styling los. Schließlich müssen wir um 18 Uhr gestyled und fertig sein. Zum Glück haben wir am nächsten Tag frei, zumindest Sonja. Ich werde ab 9 Uhr wieder auf der Uni sein müssen – vielleicht an dem Tag nicht so ganz wach“, lacht Wolfgang.