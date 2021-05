Endlich war es soweit – zwei Powerfrauen haben sich getroffen, um über Mode und Männer zu reden. NÖN Style-Expertin Martina Reuter hat Sängerin Anita Stelzl, besser bekannt als Niddl, zum Fashiontalk nach Purkersdorf eingeladen.

„In Purkersdorf war ich schon so oft, ich mags bei euch“, strahlt Niddl. Coole Blümchen- Doc Martens, zerrissene Jeans und ein süßer Blumenblazer, die Haare wild offen und große blaue Augen – so sieht Niddl heute aus.

Vor 20 Jahren war das anders. „Meine Karriere begann durch Starmania, ich war in der ersten Staffel dabei, wurde Vierte. Das war natürlich ein Wahnsinn, weil sich das alle angeschaut haben. Ich habe aber schon immer Musik gemacht, als Kind Querflöte, Schlagzeug und Akkordeon gelernt. Musik ist mein Leben – bis heute“, lacht Anita.

Die heute 44-jährige Wienerin ist frisch verliebt und verheiratet. „Ja, es ging bei uns alles sehr schnell. Ich habe meinen Mann nach zwei Monaten geheiratet. Es war Liebe auf den zweiten Blick und wir sind sehr glücklich“, so Niddl. Das Geheimnis? „Naja, wir haben zwei Wohnungen – also ich ein Haus und Dino eine Wohnung. Wir sind zwar immer zusammen, können aber auch einmal auseinander. Das fühlt sich sehr gut an, alles“, schwärmt die Powerlady von ihrem Mann.

Ihr Style ist cool: lässig und figurbetont. Ihre großen, blauen Augen strahlen umso mehr mit ihrem Look: Blumen überall. „Ich habe schon viele Sachen zum Anziehen. Auf der Bühne trage ich gerne Kleider, die bequem sind. Privat Jeans, aber auch mal Jogginghose den ganzen Tag. Ich bin da sehr flexibel“, lacht Niddl.

Shoppen ist natürlich wie bei den meisten Frauen ein wichtiges Thema. Hauptsache, es passt und sieht lässig aus.

Niddl hat viele Musikprojekte, aber ihr Herzensprojekt ist ihre Tina Turner Show. „Ich liebe diese Frau, die Stimme ist ein Wahnsinn, sie war schon immer mein Vorbild. Meine Tina Turner Show ist mega, du musst unbedingt kommen. Wenn alles klappt, bin ich im Sommer in Purkersdorf damit. Mehr kann ich aber noch nicht sagen“, schmunzelt Anita.

Aktuell sieht man Niddl auf W 24, dort hat sie eine Musikshow, in der sie Musik aus Wien vorstellt. Wenn Niddl auf der Bühne ist, dann heißt das für mich: Erste Reihe natürlich. Niddl - Anita Stelzl - ist eine tolle Frau. Wo sie ist, da strahlt die Sonne! Hoffentlich bald auch bei uns in Purkersdorf live!