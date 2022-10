Arina bei Martina Reuter: Sportlich, cool und eine volle Ladung Lila

Mittwochmittag in Purkersdorf: Zwei Damen mit einem Hang zur Farbe Lila treffen sich zum Fashiontalk-Dreh. Die Rede ist von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter und Sängerin Arina aus der Steiermark, die beide in wunderschönes Lila gekleidet sind.

„Haben wir uns abgesprochen?“, lächelt Arina. Die sympathische Musikerin war viele Jahre Frontfrau der Band „Die Draufgänger“ – viele Volksfeste, Ballermann und Bierzelte waren ihre Bühne. Jetzt hat sie ihre Vergangenheit hinter sich gelassen und startet eine neue Ära – und das sehr erfolgreich.

„Viele sind verwundert, aber gleichzeitig erstaunt, dass ich jetzt meine eigenen englischen Popsongs schreibe und singe, da sie mich aus einem anderen Genre kennen. Aber genau das ist die Musik, die ich machen möchte“, erzählt die 29-jährige Steirerin.

Ihr größter Erfolg: die Starnacht am Wörthersee diesen Sommer. „Es war einfach unglaublich auf so einer großen Bühne zu stehen und meinen eigenen Song zu performen. Diesen Moment werde ich nie vergessen“, strahlt Arina.

Als Independent-Artist und Powerfrau macht sie alles selbst – ihren Style, ihre Musik, ihr Management.

Eigentlich ist Arina aber gelernte Kindergartenpädagogin, woher kommt nun also die Leidenschaft zur Musik? „Ich habe schon als kleines Kind englische Lieder gesungen, aber nie verstanden, um was es im Song eigentlich geht. Die Sprache hat mich trotzdem fasziniert und ist auch gleichzeitig international. Kürzlich hat sogar ein italienischer Radiosender einen meiner Songs gespielt! Zum Glück muss ich dafür aber kein Italienisch singen, das würde ich erst recht nicht verstehen“, lacht sie.

Ihr Look super cool und super hip: Sneakers, hoher Pferdeschwanz und viel Schmuck. „Ich ziehe mich gerne sportlich cool an und am liebsten in der Farbe Lila. Meine Powerfarbe, aber deine auch“ so Arina zu Martina.

Eine neue Sängerin aus Österreich auf Solowegen, die schneller erfolgreich ist als gedacht. Alle Infos zu Arina: www.arinamusic.at

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.