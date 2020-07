Sommerzeit ist Gartenzeit! NÖN-Styleexpertin Martina Reuter hat ORF-Bio-Gärtner Karl Ploberger nach Purkersdorf zum Fashiontalk eingeladen. Geboren ist der 61-jährige Journalist in Vöcklabruck. Er hat viele Jahre beim ORF als Redakteur und später Marketingchef gearbeitet. Irgendwann wurde ihm klar: „Ich mache mein Hobby zum Beruf und werde Bio-Gärtner.“

„Ich habe schon als kleiner Bub in der Erde gegraben, Blumen haben mich einfach fasziniert. Wie auch meine Mutter damals schon“, lacht Karl. Jede freie Minute zupft er in seinem Garten, wo er gemeinsam mit seiner Frau und Tochter lebt. Karl Ploberger hat viele Bücher geschrieben, entdeckt immer Neues im Garten und liebt es, sein Wissen an seine Fans weiter zu geben.

Markant dabei: sein Look. „Ja ich trage immer Buntes und Blumiges. Ich liebe coole Styles und ich gehe auch gerne shoppen. Auffällige Sneakers, coole Hosen und wilde Hemden liebe ich einfach“, sagt er. Zur Freude seiner Damen zu Hause, die natürlich auch sehr modeinteressiert sind.

„Halte mit fit und achte auf die Ernährung“

Karl Ploberger ist ein richtiges Energiebündel. Immer vollgepackt mit neuen Ideen und einem ausgeprägten Bewegungsdrang. „Ich liebe es, laufen zu gehen und mache gerne EMS- Training. Ich halte mich fit und achte sehr auf gesunde Ernährung. Am liebsten aus dem Garten. Es ist so einfach, sich gesund zu ernähren, indem man einfach selbst anbaut. Man braucht dazu nicht mal einen Garten, es reichen schon einfache Blumenkisterl, in die man zum Beispiel Salat pflanzt“, erklärt Karl.

In der Lockdown Zeit widmete er sich seinem Garten, arbeitete an seinen neuen Projekten – heute freut er sich, wieder rausgehen zu können und seine TV-Projekte umzusetzen. Wer Karl antreffen möchte, der schaut auf die Garten Tulln Website, dort gibt es seinen Schaugarten, wo auch eine wöchentliche Gartenshow aufgezeichnet wird.

Ein Mann mit viel Energie und Elan, der am liebsten im Grünen arbeitet, er hat Büro gegen Garten getauscht. Einen schöneren Arbeitsplatz kann man sich doch gar nicht vorstellen!