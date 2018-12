NÖN-Trendexpertin Martina Reuter besuchte Kult-Gablitzerin Christine Gstöttner in ihrem neu eröffneten Geschäft an der Hauptstraße in Gablitz, im ehemaligen Raika-Haus. „Ich habe lang überlegt, ob wir den Standort wechseln sollen, aber hier ist es viel größer und besser erreichbar für unsere Kunden,“ so Christine Gstöttner. Seit dem ihre Mutter das Warenhaus nicht mehr führt, hat sie den Chefposten eingenommen, mit großer Freude und viel Leidenschaft.

„Bei uns gibt es alles, vom Knopf über die Reise bis zur Post. Auch Mode haben wir vereinzelt, am liebsten Wäsche“ so Christine. In ihrem Geschäft und ihrer zweiten Leidenschaft, dem Tauchen, steckt ihr ganzes Herzblut. „Sooft es geht, zieht es mich in die Ferne und ich begebe mich unter Wasser. Es ist meine große Liebe, das Tauchen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und biete Tauchreisen an, die ich sehr oft selbst begleite“, so Gstöttner.

„Sooft es geht, zieht es mich in die Ferne und ich begebe mich unter Wasser"

„Mich kennt man im Geschäft eher zurückhaltend, privat liebe ich es, mich herzurichten, schicke Kleider und hohe Schuhe zu tragen. Make-up mag ich auch sehr, nicht zu viel eher dezent und schön,“ verrät Christine Gstöttner. „Ich habe zuhause auch einen sehr großen Kleiderschrank. Neben meinen Kleidern hängen jedoch Taucheranzüge“, lacht sie. „Für mich das schönste Outfit, das man tragen kann“, plaudert Christine. Ihre Reisen in die wunderschöne Unterwasserwelt sind ein Geheimtipp, mittlerweile in ganz Europa. Und: Christine Gstöttner setzt sich für Haischutz ein. Als Expertin gibt sie regelmäßig der Presse Interviews. Wenn es um das Thema Haie und Haiunfälle weltweit geht, dann klingelt in Gablitz das Telefon und Christine klärt auf.

„Wie mein Geschäft ist auch mein Leben sehr vielseitig“ meint sie. „Ich habe auch ein süßes Kinderbuch geschrieben, welches aktuell als Projekt an der Volksschule Gablitz gezeigt wird“, verrät sie stolz. Wenn Christine nicht im Geschäft steht und auch nicht unter Wasser taucht, ist sie gerne mit Freunden unterwegs. Ihre Mode und ihr Styling kauft sie gerne online, sie ist sehr gut informiert über aktuelle Trends, denn Christine besucht regelmäßig große Modemessen.

„Wie mein Geschäft ist auch mein Leben sehr vielseitig“

„Das liegt daran, dass ich immer auf der Suche nach Neuem bin, natürlich auch für den Laden. Man muss in der heutigen Zeit immer up-to-date sein, sonst verliert man“, erzählt Christine.

„Es lohnt sich immer, bei Christine Gstöttner und ihrem bezaubernden Team reinzuschauen, dort entdeckt man wirklich immer etwas Neues…“, so das Fazit der Modeexpertin.