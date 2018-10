Modeexpertin Martina Reuter traf das Gastronomen Ehepaar Julia und Christoph Karner außerhalb der Öffnungszeiten in ihrem „Bachstüberl“ um die Frage der Fragen zu stellen: Warum trägt Christoph Karner 365 Tage im Jahr Crocs?

Das Powerpaar ist rund um die Uhr im Einsatz - entweder in seinen zwei Lokalen, Stehbeisl und Bachstüberl, in Purkersdorf oder für seine Kinder. „Stimmt, dass man uns beide zu einem Tratsch trifft, ist eine Seltenheit“, lacht Julia Karner.

Letztes Jahr feierten sie große Hochzeit nach acht Jahren wilder Ehe. Die gemeinsamen Kinder Jana (6) und Jacob (2) kamen wie Papa Christoph vor den Traualtar: in Crocs.

„Seit knapp acht Jahren habe ich die Liebe zu Crocs entdeckt. Wieso? Weil die einfach saubequem sind. Ich bin ein Mann und denke praktisch. Ein Paar Schuhe reicht doch völlig aus. Mir ist es egal, ob’s schneit oder 30 Grad Hitze hat. Da ich sowieso fast nur in der Küche stehe, sind die Crocs die bequemsten Schuhe, die es gibt“, erklärt Christoph Karner diese Eigenheit.

„Ich habe ihn auch in Crocs kennengelernt. Anfangs war das etwas komisch, aber heute bin ich für die Schuhauswahl zuständig: Im Sommer gibt’s das klassische Modell, im Winter mit Plüscheinlage. Und immer Dunkelblau“, schmunzelt Julia.

Der Look des Paares ist sportlich, oft ziehen die beiden auch das gleiche an. Julia ist für das Shoppen zuständig. Ansonsten sind die klassischen Rollen bei dem Unternehmerpaar oft vertauscht. „Ich stehe in der Küche, Julia schraubt Möbel zusammen“, lacht Christoph. „Somit ergänzen wir uns perfekt.“

Christophs Lieblingsstyle sind Kapuzenpullover, Sweater, immer kurze Hosen und natürlich Crocs. Bei festlicheren Anlässen tanzen die beiden gerne modisch aus der Reihe, wie beispielsweise mit einem kompletten Herrenanzug in Hawaii-Muster. Christoph hat einen klaren Blick auf sein Styling: „Natürlich merke ich, wenn ich komisch angesehen werde, weil ich bei minus zehn Grad mit Crocs und kurzer Hose unterwegs bin. Mir ist nicht kalt, ich fühle mich frei in diesem Style“, so Christoph. Darauf kontert Julia scherzend: „Natürlich hätte ich ihn auch gerne mal in coolen Sneakers oder Herrenschuhen, aber da rede ich gegen eine Wand. Mittlerweile ist es Kult und sein Markenzeichen geworden.“

Fazit der Modeexpertin: „Ein witziger und einzigartiger Look, den es nur in Purkersdorf gibt.“