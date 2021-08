NÖN Style-Expertin Martina Reuter hatte die letzten Tage viel zu tun mit ihrer Social Media- Präsenz. Dabei traf sie auf den 42-jährigen Oberösterreicher Jürgen W. Ein Cybercrime-Profiler und Cyber-Security-Unternehmer. Unterwegs im Netz für die Sicherheit vieler Firmen und Einzelpersonen. „Ja, ich habe Martina geholfen bei der Wiederherstellung ihres Instagram Accounts, was wichtig war, da mittlerweile viele mit Social Media Geld verdienen. Eine neue Art von Beruf“, so Jürgen. Seit vielen Jahren ist er Profi auf dem Gebiet, beschützt den „Digitalen Fußabdruck“ vieler Personen und Unternehmen. Ein Business, das boomt. Es gibt aber nur wenige, die dieses Handwerk beherrschen und bei Unternehmen ist es noch zu wenig präsent.

„Jeder ist online vertreten – egal, ob Nachbarin, Kinder, Firmen, Geschäftsleute – doch viele vergessen, sich dabei zu schützen. Die meisten wissen nicht, wie das geht, weil die Technik doch zu komplex ist für den Laien. Dann kommen wir ins Spiel mit digimune.at – Ein Online Schutz für den digitalen Fußabdruck“, erklärt Jürgen.

„Arbeite im Hintergrund“

Dabei fällt sein Look auf: Glatze, Tattoos, schwarzes Polo, Jeans und bunte Sneakers. Und davon hat er ganz viel. „Ich fühle mich in dem Style am wohlsten, bei mir geht es nicht ums Outfit im Job. Ich arbeite immer im Hintergrund“, schmunzelt der 1, 90 Meter große Mann.

„Ich gehe selten shoppen, und wenn, dann mit meinen zwei Töchtern, die sind immer up-to-date. Meine Kleidung darf nicht auffällig sein, dazu bin ich groß und etwas breiter. Zum Glück weiß ich, was mir passt, und welche Marken - dann bleibe ich dort gerne hängen“, lacht Jürgen, holt sich aber doch noch einige modische Tipps von Martina.