Dirk Heidemann bei Martina Reuter: Der, der aus der Reihe tanzt

Foto: NOEN

NÖN-Style-Expertin Martina Reuter hat mit vielen Pailletten Dirk Heidemanns Buchpräsentation in Wien moderiert, sein 1. Buch „Tanz aus der Reihe“ ist da.

„Es war eine Herzensangelegenheit und immer, wenn ich in das Buch schaue, werde ich ganz emotional. Es geht um meine Kindheit, mein Coming-uut, meine Karriere als Tänzer und um meine Familie“ so Dirk.

„Ich liebe die Bühne und den Glanz und Glamour.“

Sein Leben war und ist immer noch sehr bewegt, sehr bunt und schrill und immer vollgepackt mit neuen Ideen. „Ich habe noch so viel vor und freue mich, dass ich jetzt wieder international unterwegs bin. Und wie du weißt. immer mit einem extravaganten Style. Meine Mode ist nicht teuer – ich habe zuhause in Berlin ein extra großes Ankleidezimmer, weil ich mich von nichts trennen kann. Ich trage Outfits, die über 30 Jahre alt sind und immer noch wie neu,“ lacht Dirk.

In der Mode sowie im Tanzsport kennt er sich bestens aus, seine Kreativität hat er schon in ganz jungen Jahren ausleben dürfen.

„Ich bin ganz normal aufgewachsen, meine Eltern und mein Bruder haben mich immer unterstützt in dem, was ich mache. Meinen ersten großen Applaus bekam ich in unserem Wohnzimmer, wo ich als Kind schon komplett geschminkt und mit breiten Schulterpolstern aufgetreten bin. Ich liebe die Bühne und den Glanz und Glamour“, so Dirk.

Verbundenheit mit Wien

Aktuell tourt er mit seinem Buch durch Wien und Österreich sowie durch Deutschland. Ex-Dancing Star Juror Dirk Heidemann ist Wien sehr verbunden, er hat viele Jahre hier verbracht und viele Sendungen abgedreht.

Eines war immer klar: viel Glanz und Glamour im Outfit. Seine erste Biografie mit vielen bislang unveröffentlichten Fotos und der Geschichte eines tollen Mannes, der niemals ruhig sitzen kann, weil er immer eine Idee voraus ist.

