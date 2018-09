„O‘zapt is“, heißt es bald nicht nur in München. Modeexpertin Martina Reuter traf pünktlich zumAuftakt der Oktoberfest-Saison die Dirndl Designerin Lola Paltinger zwischen Glitzerschürzen und Riesenbrezel. Seit knapp 20 Jahren ist die sympathische München die Designerin schlechthin, wenn es um extravagante Dirndl geht. Die tollen Looks für die Männer entwirft ihr Lebensgefährte Andi.

„Für mich ist das ganze Jahr Oktoberfest, ich designe um die 200 Dirndl im Jahr, jedes einzigartig“, so Lola. Die Stoffe sind Unikate, die Muster und die Drucke bestimmt alleine sie. Ihr kleines Atelier, das sie seit 1999 führt, liegt im Herzen von München.

„Ich habe viele internationale Stars wie Paris Hilton, Katy Perry oder Michelle Hunziger, die alle meine Dirndl tragen. Jedes Dirndl ist eine Maßanfertigung und gibt es nur einmal“, verrät Lola Paltinger. Dieses Jahr wird die Wiesn besonders schön: Traditionelle Dirndl aus Baumwollstoff in Lila, Rosa, Aubergine und Dunkelblau sind Trend. „Dazu kombiniere ich gerne eine Schürze mit Kontrastfarbe in Seide. Ich liebe hochgeschlossene Blusen in Weiss oder Schwarz“, so Paltinger.

Ihr Insider-Tipp fürs Dirndl: „Weniger ist mehr. Wenn das Dirndl sehr auffällig ist, dann lieber weniger Accessoires wie Schmuck und Handtasche dazu kombinieren.“ Ein besonderer Hingucker am Oktoberfest 2018 sind Netzstrümpfe oder Glitzersocken, die heuer statt Baumwollsocken zur Tracht getragen werden. „Das ist der letzte Schrei und wird dieses Jahr groß gefeiert“, so die Designerin. Männer kombinieren wieder pastellfarbige Hemden zur Lederhosen. Dazu passend ein Janker, dieses Jahr auch gerne sportlich mit Kapuze.

„Ich liebe die Trachten in Österreich, bei Euch wird die Tradition das ganze Jahr gelebt. Ich habe mir auch das Purkersdorfer Dirndl angesehen, sehr schön, weil es so toll traditionell ist. Da kann ich mir sogar ein bisschen was abschauen“, lacht Lola Paltinger. Insgesamt hat sie schon über 20.000 Dirndl designt. „Ich habe selbst kein Lieblingsdirndl, ich mags gerne sehr klassisch“, meint sie. Dieses Jahr wird sie ein Dirndl in Dunkelgrün mit weinroter Schürze tragen.

„Ich freue mich immer über Anrufe aus Österreich, ich mache viele Dirndl für unser Nachbarland. Ich war sogar schon mal im Wienerwald auf Urlaub, in Wien bin sehr oft und dann muss ich immer ein Wiener Schnitzel mit Preiselbeeren essen.“