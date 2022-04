EMS-Trainerin Anita Putz bei Martina Reuter: Bewegung macht glücklich

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Seit sieben Jahren gibt es Short Sport, ein kleines familiäres EMS-Studio im Herzen von Purkersdorf. Geführt wird es von Anita Putz, einer erfahrenen EMS-Trainerin. NÖN-Style-Expertin Martina Reuter besuchte die Purkersdorferin in ihrem Studio.

„Wir sind klein und fein, aber lass dich nicht täuschen: Hier wird viel bewegt, trainiert, sich ausgetauscht und gelacht“, strahlt Anita.

„Nach einigen Wochen Training steigert sich bei vielen meiner Sportler das Körperbewusstsein und manche überraschen mich sogar mit einem neuen Style.“

EMS ist ein kurzes intensives Training für Menschen, die wenig Zeit für regelmäßigen Sport haben – und es ist sehr effektiv. „Wenn man zu mir trainieren kommt, geht man mit mehr Kraft und Energie wieder nach Hause“, so Anita. „Meine Stammkunden sind seit vielen Jahren hier und dadurch spürbar sportlicher und dynamischer geworden“, erklärt sie.

Jetzt im Frühling wollen viele wieder an der Bikinifigur arbeiten, dafür hat sich Anita etwas Besonderes überlegt: „Unser 10-Wochen Beauty & Fitness Paket ist perfekt für alle, die mit wenig Zeitaufwand viel Wirkung erzielen wollen. Es enthält zwei Trainingseinheiten pro Woche, in denen sowohl ein Warm-up als auch ein EMS-Training enthalten sind. Diese 30 Minuten sind so effektiv wie mehrere Stunden Krafttraining im Fitnesscenter“, sagt Anita.

Mode und Sport gehören auch zusammen, denn wenn man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, kann man auch viel besser Mode präsentieren und zeigen. „Ich sehe, dass meine Sportler anfangs wenig Kraft haben. Nach einigen Wochen Training steigert sich bei vielen aber das Körperbewusstsein und manche überraschen mich sogar mit einem neuen Style“, lächelt Anita.

Sie ist selbst auch immer sportlich gekleidet – mit Rock und Kapuzenjacke oder coolen Jeans und Shirt. „Mein Look ist meistens sportlich, da ich jeden Tag im Studio bin. Privat mache ich mich aber auch gerne schick und ziehe dann zum Beispiel Stilettos und ein Kleid an“, sagt sie.

Short Sport ist ein toller Ort um Kraft und Power zu tanken und sich für den kommenden Sommer vorzubereiten. Infos unter: www.short-sport.at

