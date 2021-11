Erwin Steinhauer: „Brauche Mode, in der ich mich bewegen kann“

NOEN

Ein sonniger Herbsttag in Purkersdorf, genauso strahlend kam Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer ins Fashiontalk-Studio zu NÖN Style-Expertin Martina Reuter zum Interview. Mit dabei hat er sein neuestes Buch „ Der Tragikkomiker“. Sein Look: elegant und farblich perfekt abgestimmt.

„Ich trage immer Baumwolle, ich vertrage nichts anderes“, lacht der gerade 70 Jahre alt gewordene Schauspieler. Sein Alter sieht man ihm nicht an: Volles Haar, cooler Style, sogar die Socken passen zum Sakko. „Ich gehe gerne zu meinem Lieblingsschneider Venturini in Wien. Meine Figur ist nicht einfach, ich passe im Moment in keine Sakkos von der Stange - aber ich arbeite daran“, schmunzelt Erwin.

Aktuell steht der Kabarettist immer wieder auf der Bühne mit neuen Stücken und Lesungen, aktuell präsentiert er sein Buch „Der Tragikkomiker“. „Ich weiß gar nicht genau, wie viele Bücher ich geschrieben habe, fünf oder sechs sind es mittlerweile, ich habe einfach zu viel zu erzählen“, so Steinhauer.

Sein Style ist cool. „Ich liebe Westen, die trage ich sehr gerne. Auf der Bühne oder bei dir beim Interview überlege ich mir sehr gut, was ich trage. Privat siehst du mich eher mit 3- Tages-Bart und Jogginghose. Wenn ich in der Prater Hauptallee mit meinem E-Bike unterwegs bin, dann eher leger“, erzählt er.

Mode vom Kostümbildner

Seine Styles kauft er oft nach den Drehs oder Produktionen den Kostümbildnern ab, da ist oft etwas Gutes dabei. „Und es passt. Ich brauche Mode, in der ich mich bewegen kann. Aktuell achte ich sehr auf mein Gewicht, schau mich an. Am Abend lass ich das Essen aus und esse wenig Kohlenhydrate. Ich versuche, diszipliniert zu leben, manchmal lasse ich meine Disziplin aber auch vor der Tür stehen“, lacht der durchaus charmante Schauspieler.

„Ab und zu erwische ich mich beim Online-Shopping – aber nur ganz kurz. Ich gehe lieber in die Geschäfte, die ich kenne. Aber ja, ich gebe es zu: Auch ich shoppe manchmal online“, gesteht Steinhauer.

Im Moment steht Erwin Steinhauer oft auf der Bühne, alle seine Termine findet man auf seiner Website www.allesgute.at oder auf seinem Instagram Kanal Roy_Bush.