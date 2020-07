Mitten im schönen 19. Bezirk in Wien besuchte NÖN-Styleexpertin Martina Reuter die österreichische Kultpsychologin und Liebescoach Gerti Senger zum Fashiontalk. Perfekt gekleidet im lässigen Jeanslook und ihren markant roten Haaren öffnet sie die Tür. „Herzlich willkommen bei mir zuhause“, so Gerti Senger.

Ihr Traumhaus ist gleichzeitig auch Praxis. Seit über 50 Jahren therapiert Senger nicht nur Patienten, sondern auch in etlichen Fernsehsendern. Aktuell macht sie eine Sommer-Liebesrubik in „Guten Morgen Österreich“ in ORF 2.

„Ich höre an der Stimme, woher meine Patienten kommen und wie sie sich kleiden“, erklärt die 77-jährige Wienerin. Seit vielen Jahren ist sie in Österreich die Frau, wenn es um Liebe und Sex geht. Viele TV-Formate aber auch die Ö 3-Sexhotline waren ihre Projekte.

„Kann auch mal passieren, dass ich beim Supermarkt an der Kasse gefragt werde, ob Trennung ja oder nein.“ Gerti Senger

Bis heute ist Gerti Senger top in Form. „Ich habe zwei Kleidungstile – im Job dezent und zurückhaltend, privat gerne lustig leicht wallend. Rote Lippen gibt es niemals bei Beratungen“, lacht sie.

„Ich habe seit Jahren den gleichen Look, ist mein Markenzeichen geworden, rote Haare, Lippenstift. Somit werde ich immer erkannt. Kann auch mal passieren, dass ich beim Supermarkt an der Kasse gefragt werde, ob Trennung ja oder nein“ schmunzelt die sympathische Lady.

Shoppen ist nicht so ihres, lieber schnell und unkompliziert – am liebsten im Urlaub. „Wir sind oft in Spanien, da kaufe ich immer sehr gerne ein, alles außer Rüschen und Blümchen. Das bin ich nicht so“, verrät sie.

Sie zieht gerne alles an, was auch ein Mann gerne tragen würde. Hosen, Blusen, Shirts und weniger Kleider und Röcke.

Schmuck nur dezent und oft eine Brille auf der Nase. „Brillen habe ich einige, ich brauche sie, und sie sind wie ein modisches Accessoire.“ Beim Interview trägt Gerti Senger eine superschöne blau gefärbte Brille.

NOEN

Die zweifache Oma sieht immer gestylt aus. „Ich brauche in der Früh nicht lange, Haare föhnen, Lippenstift immer mit einem dunkleren Konturenstift und fertig, Ich arbeite sehr gerne, und meine Tage sind oft lange. Das Wochenende widme ich meinem Mann und meinen Kindern“, erzählt die Psychologin.

Ihren Ausgleich zum Job findet sie im Kochen. „Ich koche wirklich jeden Tag frisch, das liebe ich, ist wie Mediation. Mit einem weißen Spritzer noch lieber“, lacht sie.

Gerti Senger ist Powerfrau durch und durch, die immer etwas zu tun hat, mit einem Strahlen im Gesicht und niemals müde wird, ihren vielen Klienten zu helfen.