NÖN-Style-Expertin Martina Reuter traf bei Frühlingssonne und strahlenden Outfits Gigga Neunteufel, eine Purkersdorferin durch und durch. Gigga, gekleidet im feschen Niederösterreich-Dirndl in Blau-Rot, das fast 40 Jahre alt ist und tollem Schmuck ihrer Uroma und kecker roter Brille im Haar.

„Ich brauche meine Brille dauernd, wegen der Altersweitsicht. Aber ich habe immer meine Brille farblich passend zum Outfit“, lacht die hübsche Schauspielerin, Autorin und Regisseurin.

Seit über 50 Jahren steht sie auf der Bühne. Ihre ersten Auftritte hatte sie im Wirtshaus der Eltern Neunteufel am Hauptplatz in Purkersdorf. „Gleich nach der Schule sind wir im Gasthaus gewesen, haben mitgeholfen und die Gäste unterhalten. Ich glaube, daher kommt meine Liebe zur Bühne und zum Theaterspielen“, schmunzelt die fesche Blondine. Ihr Bruder ist Niki Neunteufel, die beiden haben bis heute eine sehr enge Beziehung.

„Wir sind eng verbunden, auch wenn ich nicht immer in Purkersdorf war. Ich habe lange in Italien gelebt, war viel unterwegs, habe in ganz Österreich gespielt und habe mich auf das Darstellen historischer Figuren spezialisiert. Ich habe vor Jahren die Fremdenführerausbildung gemacht. Wenn du mich heute nach Salzburg stellst, oder Graz oder Klagenfurt, dann kann ich dir die Geschichten der Stadt erzählen“, lacht Gigga.

Durch Corona sind die Auftritte weggebrochen – nicht aber die Arbeit für den ORF. Gigga macht viele Dokus für ORF III als Autorin, Regisseurin und Gestalterin. Drehen und Geschichten erzählen sind ihre Leidenschaft.

Umfassendes geschichtliches Wissen

„Ich liebe es und habe durch meine langjährige Arbeit beim Fernsehen ein recht umfassendes Wissen der österreichischen Geschichte erwerben können. Mich interessiert es selbst, ob Mozart ein Schlawiner oder Casanova war und ob Maria Theresias Kinder alle ganz brav gewesen sind oder ihre Lieblingstochter eine wilde Hexe war, die arg heraus gestochen ist“, lacht Gigga, die Mutter einer 25-jährigen Tochter ist.

Ihr Style ist immer top gepflegt und feminin sportlich. Röcke, Blazer, Schmuck und bunte Brillen: „Ja, ich habe sehr viel Gewand, auch von früher. Wenn ich aber aufs Radl steige dann siehst du mich natürlich auch in Sporthosen. Und Dirndl liebe ich, ich habe sicherlich an die 50 Dirndln zuhause, viele geerbt oder geschenkt bekommen. Damit bist du als Frau einfach perfekt angezogen. Es ist praktisch und du wirst immer gesehen“, so Gigga.

Aktuell arbeitet Gigga an einigen TV-Projekten, die immer wieder groß im Fernsehen zu sehen sind. - Eine tolle Frau mit einem historischem Wissen, das vielleicht ganz Purkersdorf zusammen nicht hat. Kontakt: www.gigga.at .