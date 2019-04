Martina Reuter und Kabarettistin Caroline Athanasiadis verbindet so einiges, etwa ihre Lieblingsfarbe, Rot, und die Verbundenheit mit Gablitz. Was die beiden trennt? 30 Zentimeter Körpergröße.

Die quirlige Wienerin mit griechischen Wurzeln hat ihre Kindheit größtenteils in Gablitz bei ihren Großeltern verbracht. „Für mich ist diese Gegend hier Heimat. Ich habe meine komplette Kindheit und Jugend hier verbracht, kenne jedes Eck und komme immer wieder sehr gerne her zum Energie Auftanken“, so Caroline. Das braucht die sympathische 38-jährige Zweifach-Mama auch, denn seit Kurzem ist sie mit ihrem ersten Soloprogramm „Tsatziki im ¾ Takt“ on Tour.

„Ich bin super stolz, neben den Kernölamazonen jetzt Solo unterwegs zu sein. Ich habe mich mit einem sehr amüsanten Thema befasst. Es geht um den Traum, den viele haben, endlich einmal auf einer großen Bühne zu stehen und den Weg dorthin. Mehr verrate ich noch nicht, aber es ist absolut sehenswert“, plaudert Caro aus.

Die 154 Zentimeter große Künstlerin, die seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrer Kabarettkollegin und Freundin Gudrun Nikodem-Eichenhardt auf der Bühne steht, ist Profi durch und durch.

„Ich habe viele Bühnenoutfits, die ich mir im Vorfeld sehr gut überlege. Ich liebe Kleider und Röcke, aufgrund meiner Größe muss ich schon auf Form und Schnitt achten, damit ich nicht in der Klamotte untergehe. Außerdem muss ich bei mir besonders auf mein Make-up aufpassen. Ich bekomme schnell ein rotes Gesicht bei den Shows, weil ich immer sehr leidenschaftlich und voller Temperament auf der Bühne stehe“, lacht Caroline.

„Ich habe viele Bühnenoutfits, die ich mir im Vorfeld sehr gut überlege"

Die Zweifach-Mama, ihre Söhne sind neun und zwei Jahre alt, ist viel unterwegs und perfekt organisiert. „Dadurch, dass ich so viel on Tour bin, shoppe ich manchmal auch gerne online. Ich habe allerdings meine Mode über Jahre, ich passe gut darauf auf. Die Schuhe, die ich heute trage, sind, glaube, ich über zehn Jahre alt. Sieht man bisschen, ist aber cool oder?“ scherzt Caro. Die Farbe Rot hat es dem Temperamentbündel angetan, damit wird man sofort wahrgenommen. „Ich kaufe gerne auffällige Mode ein, sehr oft erwischt man mich auch in der Kinderabteilung. Größentechnisch passt es ganz gut, und die Mode ist oft einfach cooler und fröhlicher als in der Erwachsenenabteilung. Warum also nicht?“ schmunzelt sie.

„In meinem neuen Programm, das natürlich auch griechisch angehaucht ist, kommt viel Weiss, Blau und Rot vor. Ich bin eine Perfektionistin. Da muss alles stimmig sein. Deswegen fällt es mir auch sofort auf, wenn man modisch etwas drüber ist. Heißt: zu viele Muster. Auf das stehe ich gar nicht. Weniger ist mehr.“

Im April ist Caroline mit ihrem neuen Programm auch auf Niederösterreich Tour.