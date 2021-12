Hollabrunner Künstlerin: Fahrradschläuche machen kreativ

NOEN

NÖN Style-Expertin Martina Reuter traf kurz vor Weihnachten Künstlerin Susanne R. aus Hollabrunn zum Fashiontalk.

Rahmenprogramm Anzeige Täglich von 10-16 Uhr Schloss Hof im Winter erleben

Die Künstlerin fertigt aus alten Fahrradschläuchen, Fahrradmänteln oder Feuerwehrschläuchen Taschen in verschiedenen Ausführungen, Gürtel sowie viele tolle Accessoires an. Eine tolle Idee, alte Materialien zu recyceln.

„Liebe ich das Spiel mit Farben“

„Ich arbeite an einer Tasche mindestens einen Tag – wenn nicht länger. Zuerst muss ich die alten Fahrradschläuche zerlegen und reinigen und mir überlegen, was daraus entstehen kann. Ich kombiniere oft die unterschiedlichsten Materialen mit Gummi, um besondere Effekte zu erzielen. Eigentlich entsteht das endgültige Design einer Tasche während der Arbeit. Ich mag es auch, wenn ich zu einer Tasche den dazu passenden Gürtel kreieren kann“, erzählt die Sozialpädagogin und setzt fort: „Ebenso liebe ich das Spiel mit Farben und versuche immer, Farbkleckse in meine Arbeiten einzubauen.“

„Dieses Handwerk ist ein tolles Hobby“

Wenn es Corona zulässt, findet man Susi immer wieder auf Kunsthandwerksmärkten unter Gleichgesinnten.

Künstlerin Susanne R. fertigt aus alten Fahrradschläuchen neue Taschen und Gürtel. privat

„Weißt du, für mich ist dieses Handwerk ein tolles Hobby und erfüllt auch therapeutische Zwecke. Ich habe ein Erfolgserlebnis und durch die Anerkennung meiner Arbeit durch meinen Freundeskreis spornt das natürlich auch meine Kreativität an. Und die sind es auch, die mir Mut machen, immer weiter zu tun und vielleicht auch einen Online- Shop zu eröffnen.“

Eine tolle Frau, die sich immer wieder mit Materialien, an die man sonst nie gedacht hätte, neu definiert. Jeder Fahrradliebhaber ist doch froh, wenn er nach der Lebenszeit seines Fahrzeuges noch Einzelteile davon mit sich tragen kann.

www.sr-leder.at