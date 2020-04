NÖN-Style-Expertin Martina Reuter ist ab sofort bei den Promis zuhause. Via Skype. Diese Woche durfte sie bei Sängerin und Kabarettistin Ingrid Diem videoanrufen. „Endlich ein Grund, dass ich mich wieder schminke und herrichte“, lacht die Blondine. Seit Corona arbeitet das Multitalent von Zuhause.

„Wir Künstler haben es nicht leicht. Alle Auftritte und Bühnenshows sind abgesagt. Trotzdem muss es weiter gehen. Ich kann meine Schüler zum Glück via Skype gesanglich trainieren. Und ich nutze diese Zeit für Dinge, die ich sonst nie machen konnte. Wie auch mal ungeschminkt zu sein.“ Seit vielen Jahren ist sie eine fixe Größe auf Österreichs Bühnen. Seit 20 Jahren singt sie Gospel bis Musical mit allen heimischen Größen und seit einem Jahr ist sie auch als Kabarettistin mit ihrer Show „Wieviel Frau darf’s denn sein“ unterwegs.

„Ich nutze diese Zeit jetzt bewusst. Wir leben alle immer viel schneller, als wir es oft sind. Mir wird jetzt erst klar, wie viel ich fast täglich im Auto gesessen bin. Heute spaziere ich mit meiner Tochter Tori in den Wald, wir haben tolle Gespräche, singen, lachen und lassen es uns gut gehen“

Aktuell schreibt sie zwei Bücher, arbeitet an einer neuen Comedyshow, sowie an der Musikrevue „Blind Date mit Bruce Willis“, die Anfang 2021 uraufgeführt werden soll. Die bühnenfreie Zeit nutzt die kurvige Sängerin aber auch für sich, indem sie wieder ihre Natürlichkeit entdeckt. „Ich habe mich heute für das Interview wieder mal hergerichtet, das mag ich sehr gerne. Locken gedreht, Nägel lackiert, geschminkt, ein schickes Kleid angezogen. So bin ich über Jahre ständig unterwegs gewesen. Jetzt bin ich aber auch ganz bewusst ungeschminkt, lasse meine Haut atmen und meine Nägel wachsen. Ich genieße es gerade, weil ich weiß, dass es irgendwann wieder anders sein wird. Man muss den Moment genießen“, so Ingrid.

Die Powerfrau ist neben ihre mega Stimme auch bekannt für ihre Weiblichkeit. Kurven, schön verpackt in engen Kleidern, lange blonde Locken, rote Lippen. „Ich habe, glaube ich, schon jede Diät der Welt ausprobiert, aber ich möchte mich nicht mehr quälen und nach Jahren einfach wieder normal und ohne Angst essen. Ich mag mich endlich so, wie ich bin“, sagt sie selbstbewusst.

„Kleiderschrank nicht herzeigbar“

Ihr Kleiderschrank ist voll mit Kleidern, zuhause wird gerne Jogginghose getragen. Gemütlich muss es sein. „Mein Kleiderschrank ist groß aber nicht herzeigbar. Unangekündigt. Da brauche ich bitte zwei Wochen Vorlauf. Auch jetzt, wo ich viel Zeit hätte aufzuräumen. Ich bin zwar überall ordentlich, nur nicht, was meine Klamotten betrifft. Ich nehme mir gerne Zeit, probiere alles durch, dann lasse ich es auch genau dort liegen, wo ich es ausgezogen habe“ lacht Ingrid.

Sie kauft auch gerne Mode und unterstützt jetzt den heimischen Modemarkt. „Beim BH-Einkauf bin ich jedoch vorsichtig, das klappt nicht überall, wie Du siehst. Ich weiss gar nicht, welchen Buchstaben ich als Größe habe, irgendwas weit hinten im Alphabet“, lacht sie.