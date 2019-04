Styleexpertin Martina Reuter traf die Purkersdorfer Unternehmerin Katharina Strack-Dewanger zum Fashiontalk. Seit über zwölf Jahren leitet sie gemeinsam mit ihrem Bruder Philipp Strack-Dewanger das Bestattungsunternehmen. Daher sieht man die beiden fast ausschließlich in eleganten Businessklamotten.

„Ja, das stimmt, unsere Berufskleidung ist meistens dunkel, klassisch, zurückhaltend. Ich lege auch großen Wert auf einen gewissen Stil. In unserem Büro achte ich sehr auf ein gepflegtes Äußeres, ich finde, das ist Respektsache für mein Gegenüber, dass ich ordentlich aussehe. Privat mag ich es gerne etwas ausgefallener“, erklärt Katharina.

„Ja, ich lüfte bei dir ein Geheimnis: Ich bin süchtig nach Sprühstärke, weil wenn man mich genau ansieht: meine Krägen stehen immer 1A.“ Katharina Strack-Dewanger

Seit über 100 Jahren gibt es das Bestatterunternehmen im Herzen von Purkersdorf. Kathi führt es heute in fünfter Generation. Seit Kurzem ist sie glücklich verheiratet mit ihrem Mann Rudi, einem Sales-Manager. „Als Kind wuchs ich natürlich mit dem Beruf meiner Eltern auf, bei uns zuhause war ein Sarg ganz normal. Wie bei einem Tischler eine Küche. Für mich war nicht immer klar, dass ich in die Fußstapfen meiner Eltern treten werde. Nach meinem Bachelor im Gesundheitsbereich zog es mich aber doch zurück in die elterliche Firma“, so Kathi.

Nach der Arbeit powert sich die sympathische Purkersdorferin, die auch Landesinnungsmeisterin der Bestatter ist, gerne beim Sport aus. „Ich trainiere dreimal die Woche. Das liebe ich, dann fühle ich mich wohl. Und dann sieht mein Outfit gleich viel besser aus.“

Die Unternehmerin liebt Blusen oder Poloshirts, dazu eine coole Jeans. „Meine große Leidenschaft sind Ballerinas. Davon habe ich sicherlich 25 Paar. Ich trage sie rauf und runter. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nie gelernt habe, auf High Heels zu gehen. Es sieht einfach schrecklich aus, deswegen habe ich mich für die flache Variante entschieden“, lacht Kathi. Dazu kombiniert sie gerne schönen Schmuck, ein bisschen Make-up und niemals Lippenstift.

„Für mich ist Sprühstärke wichtiger als Lippenstift.“ Auf dieses Statement gab es noch größere Augen von der Styleexpertin Martina. „Ja, ich lüfte bei dir ein Geheimnis: Ich bin süchtig nach Sprühstärke, weil wenn man mich genau ansieht: meine Krägen stehen immer 1A. Egal ob Hemd oder Poloshirt, mein Kragen ist immer aufgestellt. Damit das auch perfekt aussieht, verwende ich Sprühstärke und hänge die Oberteile dann auch aufgestellt in den Kasten.“

Natürlich ist ihr Schrank viel größer als der von Mann Rudi. „Ich sortiere meine Blusen und Polos nach Farben. Verrückt oder? Aber ich liebe diese Ordnung. Bei Rudi mache ich das nicht, der räumt seine Wäsche selbst auf“, lacht sie.

Einkaufen lieben beide, zusammen stundenlang durch Läden gehen ist ihre Leidenschaft. „Rudi macht das nur, solange er Kaffee angeboten bekommt. Dann habe ich alle Zeit der Welt, wenn das nicht ist, wird’s schwierig“, schmunzelt sie. Online-Shopping findet im Hause Strack-Dewanger kaum statt, das ist zu kompliziert mit dem Anprobieren und Zurückschicken.

Das Fazit von Modeexpertin Martina Reuter: „Kathi Strack-Dewanger ist eine taffe Unternehmerin mit einem breiten Grinsen, wenn es um Mode geht. Und mit einem Style auf den man ab sofort achten sollte: ihr unverzichtbarer aufgestellter Kragen. Einfach cool!“