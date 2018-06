NÖN-Trendexpertin Martina Reuter verbrachte modisch amüsante Stunden mit Kabarettist und Austropop-Mitbegründer Joesi Prokopetz in Purkersdorf. Der Musiker und Kabarettist kommt gerne in die Stadt im Wienerwald, da er früher hier gelebt hat und auf viele Auftritte zurückblicken kann.

„In Purkersdorf esse ich gerne Gulasch, nur wo ist die Frage“, so Prokopetz, der als Autor unter dem Titel „Kalte Füße in der Karibik“ gerade erst wieder ein neues Buch herausgebracht hat. Seit über 30 Jahren ist er Herr des Top-Kabarett-Festivals „Ybbsiade“.

der "Josei-Prokopetz-Stil": Shirt, Sakko und „Edel-Jogginghose“

Über Mode wurde er schon lange nicht mehr interviewt, jedoch brach schnell das Eis zwischen ihm und Martina Reuter. „Darf ich dir was verraten? Ich liebe Shopping-Malls“, vertraut der 66-Jährige der Modeexpertin an. In den Wintermonaten reist er gerne mit seiner Frau in den Süden. Dubai lieben beide, vor allem das dortige Shopping-Erlebnis. „Man fühlt ganz kurz, also nur beim Hinschauen, den Luxus, das tut gut“, so Prokopetz. Modisch hat er seinen Stil schon lange gefunden: Shirt, Sakko und „Edel-Jogginghose“. In schlampigen Stoffhosen ist er nie zu sehen, seine Hosen müssen gerade und schmal geschnitten sein. Dazu werden coole Sneakers getragen.

Farblich ist der Schauspieler nicht sehr frech. „Knallfarben überlasse ich anderen und eine Farbe dürfen sowieso alle tragen, außer ich bitte: Blau“, gesteht er.

„Neben meiner Frau habe ich eine Dauerbeziehung mit meiner Jeansjacke“

Dabei hat er seit mehr als 20 Jahren eine geliebte und treue Begleiterin. „Neben meiner Frau habe ich eine Dauerbeziehung mit meiner Jeansjacke“, so der sympathische Alleskönner. „Absolutes modisches No-Go sind ungepflegte Füße in offenen Schuhen, egal ob bei Frauen oder Männern, da bekomme ich nur beim Gedanken Gänsehaut“, betont Prokopetz. Einmal im Monat gönnt sich die freche Austropop-Legende Beautybehandlungen. „Je älter, umso mehr muss man schauen, dass man jünger aussieht“. Auch als Shopping-Begleitung ist Prokopetz mit von der Partie. Er geht gerne in Geschäfte, die eine Sitzmöglichkeit haben, dann ist er im Glück. Und: Das Personal sollte charmant sein, dann kauft er ihnen alles ab.

Online-Shopping ist dagegen nicht seine Leidenschaft. „Letztens habe ich etwas bestellt, was superschön ausgesehen hat, in echt war’s so schiarch, dass ich es weggeschmissen habe“, schmunzelt Prokopetz.