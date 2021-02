„Vielen Dank, wir kennen Purkersdorf vom Durchfahren. Ich bin in der Nähe von Judenau aufgewachsen. War oft und gerne in Tulln. Heute lebe ich in Wien“, so Benny, der Sänger der Band. Die Jungs sind beide 25 Jahre alt und im Moment einer der angesagtesten Acts in Österreich.

„Wir schreiben und produzieren unsere Musik selbst. Wir lieben das Live-Spielen. Ob in Wien, in München auf der Straße, einer großen Bühne oder sonst wo. Es fühlt sich total gut und richtig an“, so Martin.

Die beiden sind mit Musik aufgewachsen, singen ihre Lieder mit voller Leidenschaft und haben mittlerweile eine richtig große Fanbase. „Wir waren 2019 auf Tour, durften als Opening- Act viel Erfahrung sammeln und haben auch eigene Konzerte veranstaltet“, so Benny.

„Wir kaufen alles selbst“

Ihr Style ist cool: Lederjacke, enge Jeans, cooler Pulli, Sneakers. Der Look ist einfach, aber lässig. „Wir kaufen alles selbst, haben kein spezielles Style-Konzept. Wir sind beste Freunde und sprechen uns vorm Auftritt ab, mehr ist das nicht“, so Martin.

King & Potter haben noch viel vor, die Jungs sind ständig am Produzieren und nutzen den Lockdown für Dinge, die sonst liegen geblieben sind. „Wir akzeptieren die Situation – können ja nichts machen. Na klar finden wir es schade, nicht zu spielen oder auf Tour zu gehen aber das wird sicher wieder kommen“, so die beiden abschließend.