„Kurven made in Austria“: Adriana bei Martina Reuter

NÖN-Style-Expertin Martina Reuter traf in ihrem Studio in Purkersdorf die Newcomerin Adriana zum Fashiontalk. Aktuell ist die hübsche Kärntnerin mit ihrem neuen Song „Ich will tanzen“ auf Promotiontour in ganz Österreich unterwegs.

Bekannt ist die Sängerin aus der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“. Dort fand sie vor zwei Jahren die Liebe ihres Lebens, einen Bauern aus Rehgraben. „Ich habe da ganz spontan mitgemacht und mich sofort verliebt. Wir sind heute noch ein Paar. Ich bin extra von Villach ins Burgenland zu ihm gezogen“, erzählt Adriana, die im echten Leben Petra Melcher heißt.

„Gerne Röcke oder Kleider und weniger Jeans, die mag ich gar nicht.“ Adriana über ihren Style

Ihr Markenzeichen: ihre Kurven, langes blondes Haar und eine tolle Stimme. Die gelernte Visagistin hat immer schon gesungen, bereits als kleines Mädchen stand sie beim Villacher Fasching auf der Bühne.

„Ich begeistere gerne Menschen und freue mich, wenn ich ihnen mit meiner Musik ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann“, so die Sängerin.

Sie selbst ist Mama eines Sohnes. Der 8-jährige Armin ist ihr größter Fan. „Mein Sohn ist nicht so oft bei Auftritten dabei, er würde mir die Show stehlen“, berichtet sie schmunzelnd. Die Liebe zum Showbusiness liegt also in der Familie.

Adrianas Style ist sehr weiblich und sexy. Viele Kleider, hohe Schuhe und immer perfektes Make-up. „Ich style mich oft selbst und kümmere mich um meine Bühnenoutfits. Gerne Röcke oder Kleider und weniger Jeans, die mag ich gar nicht. Ich trage Größe 44, bin 170 cm groß. Das passt perfekt für mich. Ich weiss, dass viele Frauen eine ähnliche Figur haben. Ich möchte genau denjenigen Mut machen zu mehr Style“, erzählt die Sängerin.

Demnächst wird sie beim Open-Air-Konzert „Wenn die Musi spielt“ dabei sein, aber in diesem Jahr sind noch viele weitere Auftritte geplant. Eine Frau, die man sich einfach merken muss!

