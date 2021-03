Endlich war es soweit. NÖN Style-Expertin Martina Reuter hat den ORF-„Guten Morgen Österreich“- Moderator Lukas Schweighofer zum Fashiontalk eingeladen. Direkt nach der Morningshow kam Lukas nach Purkersdorf und besuchte Martina in ihrem Studio bei den Illuminatis. „Endlich sehen wir uns mal zu einer normalen Tageszeit“, scherzt Lukas.

Der gebürtig Salzburger ist seit einigen Jahren Moderator beim ORF, man sieht ihn neben „Guten Morgen Österreich“ auch sehr oft im Sport. „Ja, ich liebe Sport und ich kenne mich sehr gut aus, ich werde oft als Moderator bei Sportveranstaltungen gebucht“, erzählt Lukas.

„Möchte den Pullover in der Hand halten und spüren.“ Lukas Schweighofer

Die Talks zwischen Martina und Lukas sind mittlerweile Kult im ORF, Martina erzählt von Mode, Lukas kennt sich null aus. „Naja so ist es nicht, ich weiß schon sehr genau was mir steht, ich ziehe sehr gerne Blau an. Das kommt am besten in der Kamera. Aber dadurch, dass ich immer sehr früh aufstehe, lege ich mir meine Outfits am Vorabend zusammen. Mein Wecker läutet fast täglich um 4.30 Uhr, da muss es schnell gehen“, lacht Lukas. Sein Look ist cool: Jeans, Turnschuhe und enges Hemd oder Jeanshemd. „Ja das liebe ich, der Style ist unkompliziert und passt mir gut. Seitdem ich dich kenne, liebe Martina, bin ich sicherlich modemutiger geworden. Vor allem hast du mir Worte gelehrt, die ich zuvor noch nie gehört habe“, schmunzelt der fesche ORF-Moderator.

Lukas geht lieber einkaufen als online shoppen. „Ich glaube, das ist bei Männern schon eher so. Ich möchte den Pullover oder die Hose in der Hand halten und spüren. Ist mir lieber als online zu bestellen und dann wieder zurückschicken“, grinst Lukas.

Was man bei Lukas niemals sehen wird: offene Schuhe. Die gehören seiner Meinung nach nur im Urlaub am Strand getragen. „Wenn es im Sommer richtig heiß ist und wir unterwegs durch ganz Österreich sind, trage ich schon mal eine kurze Hose, aber sehr selten. Dazu aber immer geschlossene Schuhe, ich finde als Mann gehört sich das so“, erklärt der sympathische ORF Moderator. „Außer am Strand – da sind Flip Flops ok“, lacht er.

Modisch sehr informiert dank Martina Reuter und immer einen flotten Spruch auf Lager, das ist der coole „Guten Morgen Österreich“ Moderator Lukas Schweighofer. Mit ihm steht man sehr gern auf!