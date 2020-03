NÖN-Style-Expertin Martina Reuter steht jede Woche, genauer gesagt jeden Mittwoch, im „Guten Morgen Österreich“ Studio des ORF in ganz Österreich und präsentiert neue Modetrends. Die Vorbereitungen dafür sind immer sehr aufwendig, werden aber persönlich von Reuter organisiert. Doch ganz alleine ist die Purkersdorferin nicht. Sie hat eine tolle Assistentin und angehende Permanent Make Up Artist dabei: Maria Shala. Die 23-jährige Albanerin, die in Neunkirchen wohnt und aufgewachsen ist, begleitet Martina Reuter zu jedem Auftritt. Die beiden verabreden sich oft mitten in der Nacht, um zum Drehort zu fahren. Marias Job: Make Up und Haare.

privat

„Ich arbeite seit sieben Jahren als Make Up Artist, bin bei allen großen TV-Stationen in Wien aber auch in Deutschland unterwegs. Ich bin zwar erst 23 Jahre alt, aber ich weiß genau, was gefragt ist und verlangt wird“, so Maria.

Die hübsche Blondine hat immer einen großen Koffer voll mit Make Up Produkten dabei. „Ich arbeite sehr oft bei Frühproduktionen, das heißt, mein Tag beginnt oft um drei Uhr früh, fertig bin ich aber schon um zehn Uhr vormittags. Wenn andere erst anfangen zu arbeiten, bin ich schon fertig“, lacht Maria.

Boom in Sachen Wimpern und Brauen

So ist es aber nicht, denn sie hat oft auch zwei Jobs an einem Tag. „Ich arbeite als Lash and Brow Stylistin, ein enormer Boom in der Beautybranche. Wir formen und stylen die Augenbrauen der Kundinnen. Weiters mache ich auch eine Ausbildung als permanent Make Up Artist. Mein Plan ist es, sobald es geht, einen Beautysalon aufzumachen. Im Moment trudeln stündlich Anfragen für Hochzeits-Make-Up bei mir rein. Das heißt, mein April und Mai ist schon fast voll“, erzählt die Niederösterreicherin.

Make Up beginnt oft um vier Uhr früh, eine Herausforderung, denn um diese Uhrzeit sind Augenringe und gerötete Augen an der Tagesordnung. „Mein Tipp: viel Wasser trinken und abends gut abschminken. Das hilft schon sehr. Ich habe aber immer Augenpads mit, meine Moderatorinnen dürfen sie dann genießen, während ich die Haare mache“, lacht sie.

Ihr Lieblingslook jetzt im Frühling: Rosy Style- Nude Lippen, heller Lidschatten und viel Wimperntusche. „Ich bin ein großer Fan von Fake Lashes, man hat in Sekunden einen tollen Augenaufschlag, das sieht im Fernsehen immer besser aus, aber auch so. Und ich übermale gerne Lippen, Tipp Lipliner mit eine Nuance dunkler, da kann man auch sehr tricksen“, schmunzelt Maria.

„Zeige gerne, wie man sich herrichten kann“

Ihr Style: Immer hohe Schuhe oder Stiefel. Maria ist im Gegensatz zu Style-Expertin Martina Reuter eher klein, 160 Zentimeter groß, dafür aber immer sehr schick gekleidet.

Kurze Kleider oder enge Jeans mit hohen Stiefeln. Immer top gestylt am Set. „Ich lege darauf viel Wert, denn wenn ich meine Moderatorinnen schminke, dann werde ich auch immer begutachtet.

Schließlich vertrauen mir meine Kundinnen, da zeige ich gerne, wie schnell und einfach man sich herrichten kann“, erklärt die Visagistin. Nicht jeder ist morgens so gut gelaunt wie Maria Shala und Martina Reuter – ein tolles Team, egal ob um drei Uhr morgens oder spät abends. Make Up und Haarstyling ist Marias große Leidenschaft.

Wir freuen uns schon auf ihren ersten Laden in Niederösterreich!