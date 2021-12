Make-up-Lady Mayerhofer: Durchgetaktet und sportlich

NOEN

NÖN Style-Expertin Martina Reuter traf ihre Make-up-Artistin Melanie Mayerhofer – allerdings nicht zum Stylen, sondern zum Interview. Warum?

Melanie Mayerhofer aus Brunn am Gebirge ist nicht nur eine sehr erfolgreiche Visagistin und Stylistin, sondern auch ehemalige Karate-Staatsmeisterin. „Ja das stimmt, ich habe mit fünf Jahren angefangen mit Karate und heute bin ich Trainerin“, lacht Melanie.

„Mein Tag fängt oft mit dir um 4.30 Uhr morgens an und geht bis spät in die Nacht.“

Die 160 cm große Brünette mit Latina-Hüftschwung trainiert seit 21 Jahren, als Kind war sie bei vielen Wettkämpfen, ist Staatsmeisterin geworden und heute staatlich geprüfte Instruktorin. Melanie trainiert Jung und Alt.

„Meine jüngste Schülerin ist vier Jahre alt, meine ältesten sind über 65 Jahre. Karate ist toll für den Körper und die Selbstbeherrschung. Und man braucht jede Menge Kraft“, erklärt die hübsche Niederösterreicherin mit kroatischen Wurzeln.

Ihr eigentlicher Job ist Make-up-Artist für viele Stars und Sternchen. „Ich arbeite mit dir, liebe Martina, seit bald einem Jahr. Aber auch für viele Musical-Stars, wie zum Beispiel Marc Seibert. Aktuell arbeite ich beim ORF, OE24, Express und vielen Privatkunden. Mein Tag fängt oft mit dir um 4.30 Uhr morgens an und geht bis spät in die Nacht. Dazwischen trainiere ich Karate oder gehe Salsa tanzen,“ schwärmt Melanie.

Ihr Look ist immer sportlich. Zwischen den Jobs trifft man sie entweder im Fitnessstudio oder im weißen Karate- Look. „Ich liebe durchgetaktete Tage und versuche, so viel wie möglich zu schaffen. Nur so kommt man im Leben weiter. Ich liebe die Abwechslung“, grinst Melanie.

Nächstes Jahr gehen wieder die vielen Hochzeits-Make-ups los, wer sich auch gerne mal verschönern lassen möchte, schaut am besten auf Melanies Instagram-Seite „Make-up_melanie_“ für ein Make-up oder eine Karate Stunde vorbei. Die coole Melanie hat alles drauf!