Marco Prinner bei Martina Reuter: Ein Plus für die Musikwelt

Werbung

Foto: NOEN

Musikalischen Besuch hatte NÖN-Style-Expertin Martina Reuter kürzlich in Purkersdorf: Sänger „Plus“, im echten Leben Marco Prinner, war zu Gast auf der Fashiontalk-Couch.

Er ist im Moment einer der angesagtesten Newcomer am österreichischen Musikhimmel. Er verzaubert mit Austropop, gemischt mit lässigen Texten, die das Herz berühren und unendlich viel Power. „Ich mache Musik, seit ich sechs Jahre alt bin. Mein Vater ist Musiker und hat mich überall hin mitgenommen. Ich spiele sechs Instrumente und mache alles selbst“, so Marco.

Begonnnen hat alles bei der ORF-Casting-Show „Die große Chance“ vor einigen Jahren. Er hat zwar damals nicht gewonnen, die Teilnahme war aber der Kickoff zur Musikerkarriere.

„Ich liebe Musik und möchte mit meinen Texten Herzen berühren. Ich stehe so gerne auf der Bühne – fast täglich – und liebe es, die Menschen zu begeistern. Mein aktueller Song „Nicht schon wieder Berlin“ kommt super an, darauf bin ich sehr stolz“, schwärmt der 25-jährige Burgenländer.

Vor zwei Jahren war er bei der ORF-Casting-Show „Starmania“ und danach in einigen weiteren TV-Shows. Corona hat vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht, jedoch nicht Plus. „Ich habe die Zeit genützt, um weiter zu kommen, Songs zu schreiben, nicht aufzugeben. Ich bin super diszipliniert und achte auf meine Stimme“, erzählt Marco.

„Es gibt so viele tolle Künstler, ich möchte anders sein und meinen eigenen Style und Look haben.“

Sein Style ist cool: lässige Jeans, weit offenes Hemd, Liedertexte als Tattoos. „Es gibt so viele tolle Künstler, ich möchte anders sein und meinen eigenen Style und Look haben. Die Leute sollen mich wieder erkennen, vielleicht wegen meiner Tattoos oder meiner Locken. Hauptsache, sie merken sich mich. Am liebsten natürlich wegen meiner Lieder“, lacht der gelernte Kindergartenpädagoge.

Bald steht er auf einer großen Bühne in Bad Radkersburg. „Ich bin gerne und viel unterwegs und dankbar, wenn ich performen darf. Ihr habt in Purkersdorf einen schönen Hauptplatz. Ich werde beim Bürgermeister mal anfragen, ob ich auch bei euch singen darf“, lacht Marco. Jederzeit gerne, die Türen stehe bei uns immer offen für tolle neue Musiker. „PLUS“ – ein Mann, den man sich merken muss.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.