NÖN-Style-Expertin Martina Reuter hat ihre engsten Vertrauten vor die Kamera geholt, ihr kleines feines Team. Seit über zwei Jahren ist Make-up-Artist Maria Shala an Martinas Seite. Kennengelernt bei einem Job und sofort lieben und schätzen gelernt. Seit diesem Zeitpunkt ist Maria Shala bei fast allen Jobs von Martina Reuter mit dabei. „Ja, wir haben schon viel erlebt, sind durch ganz Österreich gefahren - für ,Guten Morgen Österreich‘ und haben schon viel erlebt. Wenn man mit Martina zusammen arbeitet, muss man genauso verrückt sein wie sie, das hilft“, lacht Maria.

Die gelernte Visagistin kommt aus Neunkirchen und hat mittlerweile ihr eigenes Brot-Studio im ersten Bezirk in Wien. „Ich kümmere mich um Augenbrauen und Wimpern, bringe sie in Form, pflege und style sie. Man unterschätzt oft diesen Part im Gesicht, jedoch sind Augenbrauen das Wichtigste. Sie geben dem Gesicht einen Rahmen,“ erklärt die 25-jährige Geschäftsfrau. Ihr Style: cool und sexy. „Im Gegensatz zu Martina bin ich nicht groß, ich trage sehr oft hohe Schuhe, enge Jeans, gerne Blusen und Shirts. Ich habe lange blond Haare, das ist mein Markenzeichen. Egal ob im Job, oder privat: Ich bin immer gestylt. Ich liebe das einfach und finde, das ist auch in unserer Branche wichtig,“ so Maria.

Ein perfekt eingespieltes Team

Martina und Maria arbeiten mindestens einmal die Woche zusammen. Jobbeginn ist 05.30 Uhr bei „Guten Morgen Österreich“. „Bei Martina muss man immer mit allem rechnen. Sie hat immer jede Menge Klamotten und Accessoires dabei. Ich schminke und style sie nicht nur, sondern unterstütze sie auch, wo es geht. Bei einer Live-Sendung müssen wir sehr schnell sein. Jeder Handgriff sitzt und wir zwei sind perfekt eingespielt“, so Maria.

Damit der Job perfekt läuft, ist bei Maria und Martina eine Sache ganz wichtig: das Glas Orangensaft. Maria lacht: „Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber unser Ritual vorm Jo ist immer der Orangensaft. Wir fangen oft sehr früh an, manchmal auch um vier Uhr morgens. Das gibt uns Energie. Wir sind zu den verrücktesten Uhrzeiten zum Job gefahren, einmal war Treffpunkt um zwei Uhr Früh in der Shoppingcity. Wir zwei verstehen unseren Beruf und lieben ihn, sonst würde es nicht so reibungslos klappen,“ lacht Maria. „Shopping ist für beide ein super Thema, da können wir uns stundenlang austauschen. Ich kenne Martina so gut, ob privat oder beruflich. Wir haben schon einige Männerthemen, Familie, Kinder und Beruf besprochen, das gehört natürlich auch dazu. Aber hier werde ich nichts ausplaudern,“ schmunzelt Maria.

Wer sich auch mal von Maria verwöhnen lassen möchte, besucht sie in ihrer Browwow Vienna in 1010 Wien.