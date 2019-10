NÖN-Style-Expertin Martina Reuter durfte im Direktorzimmer der Mittelschule Purkersdorf, der „Schöffelschule“, Neo-Direktor Michael Monyk zum Fashiontalk treffen. Nach Schulschluss kam ein sehr gut gelaunter Michael Monyk topgestylt zum Interview. „Das freut mich sehr, herzlichen Willkommen in unserer Schule.“

Seit gut sechs Wochen ist Michael Monyk der neue Direktor der Mittelschule in Purkersdorf. Sechs Jahre nach seiner Tätigkeit als Lehrer in Deutsch und Zeichnen sitzt er jetzt am Chefsessel, ohne ein strenger Chef zu sein. „Ich liebe das Unterrichten und bin sehr stolz auf meine Schülerinnen und Schüler. Ich komme jeden Tag mit dem Zug zur Schule und freue mich sehr, wenn ich schon am Bahnsteig von ihnen gegrüßt werde“, schmunzelt der zweifache Vater einer Tochter und eines Sohnes.

Purkersdorf kannte er zuvor nicht, er lebte in Wien, heute mit großer Freude in Niederösterreich. „Ich bin mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in die Nähe gezogen und genieße das ländliche Leben sehr.“

Noch kenne er nicht alle hier, aber es wird. „Gerade in Purkersdorf tut sich so viel, ich habe sehr viel mit der Schule vor, mein Team ist super kreativ und es wird einiges kommen, das ich aber noch nicht verraten möchte“, lacht Michael.

Wenn man mit Michael Monyk spricht, der übrigens mit seinen 33 Jahren der jüngste Schuldirektor Niederösterreichs ist, merkt man seine Freude am Job und sein Verständnis für seine Schülerinnen und Schüler.

„Bei uns gibt es keinen Dresscode, jeder darf kommen, wie er möchte. Kleidung ist ein Ausdruck von Persönlichkeit. Deswegen bin ich, was das Anziehen betrifft, sehr offen. Natürlich geht nicht alles.“ Im Winter sollte man die Haube runter nehmen, bauchfrei und zerrissene Jeans sind für die Freizeit, nicht für die Schule. Jedoch gibt es keine Regeln, was die Mode betrifft. „Ich selbst bin eher leger angezogen. Mich sieht man kaum im Anzug. Mein Lieblingsstyle: Jeans, Hemd, Weste und meine Armbänder. Die gehören zu mir, sind vielleicht auch bisschen Glücksbringer für mich“, so Michael.

Kleidung spiegle Vielfalt wider. „Wir behandeln unsere Schüler als Subjekte. Sie sollen sich als solche entdecken. Erfahren, wer sie sind und was sie ausmacht. Wir unterstützen Diversität“, erklärt der Direktor.

Aber alle wüssten, dass sie Botschafter der Schule sind. SchülerInnen hätten ein Gewissen. Grundsätze seien wichtiger als Regeln. „Natürlich fragen mich meine Schülerinnen und Schüler, was das ist, was ich da trage. Manchmal merken sie sich eher was ich trage, als den Unterrichtsstoff“, lacht Michael.

„Ohne Beziehung keine Inhalte“

Klar gehe es in der Schule um Inhalte. „Aber ohne Beziehung kann ich keine Inhalte vermitteln.“ Deswegen sei ein persönliches Verhältnis zu Schülern sehr wichtig. Und Mode trage zu dieser Beziehung bei und dazu, dass man sich mit dem Lehrer und der Lehrerin identifizieren kann.

Spass bei Seite, Michael Monyk ist ein Direktor mit Herz und Verständnis für seine Schützlinge, auf die er sich immer und überall verlassen kann.

Seine Projekte sind sehr vielfältig, aktuell ist das Thema „Daily for Freedom“ ganz groß. Was heißt das genau?

„Wir schauen, dass die Schule am Freitag gegen 13.20 Uhr endet, somit kann jeder unserer Schülerinnen und Schüler, wenn gewünscht, zu „Friday for Future“ gehen. Wir selbst haben mitten in Purkersdorf Bäume gepflanzt, unsere Umsetzung des Themas. Sozusagen ein neuer Mittelschule-Wald in Purkersdorf“, erklärt der sympathische Neo-Direktor.

Ein toller Start in das Schuljahr und Michael Monyks erstes Jahr als Direktor der neuen Mittelschule, am 13. November zum „Tag der offenen Tür“ lädt. Mit seinem erfrischenden Engagement und seiner Zielstrebigkeit sollte man die neue Mittelschule genau im Auge behalten, denn da wird sich noch einiges tun und einiges zu hören sein!