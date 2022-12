Mountaincrew bei Martina Reuter: Workout auf der Bühne

Werbung

NÖN-Style-Expertin Martina Reuter im Glück, denn: Bei ihr zu Gast auf der Fashioncouch waren kürzlich die vier Jungs der Band Mountaincrew. Die feschen Oberösterreicher sind seit Jahren DIE Partyband auf jedem Oktoberfest sowie Après Ski Bass Europas. Die Jungs bringen die Zelte zum Beben. Besser als jede Boyband singen die Burschen Partykracher nach sowie neue Songs.

Seit 2021 sprengen sie TikTok mit weit über einer Million Klicks. Die Band besteht aus Christoph Kneidinger, Reinhard Spindelberger, Philipp Rafetseder, Bernhard Schwaiger und Laurids Geffke. „Vielen Dank für die Einladung, gemütlich ist es bei euch“, so Philipp, der Leadsänger. Ihr Look beim Interview: leger, cool, schlicht. Ganz anders als auf der Bühne. „Auf der Bühne kann es auch mal sein, dass wir oben ohne performen. Da kreischen die Girls mehr als bei Take That“ lacht Laurids.

Show als Workout

Diese fünf Burschen muss man sich merken, denn nach einer kurzen Verschnaufpause nach den Oktoberfesten starten sie jetzt durch beim Après-Ski. „Unsere Show ist wie ein Workout, vielleicht sind wir deswegen auch so gut trainiert“, lacht Christoph.

Ihren normalen Job haben die Jungs alle an den Nagel gehängt, die Band hat mehr als 300 Auftritte pro Jahr und widmet sich natürlich auch mehr den Social Media Kanälen. „Ja wir haben es geschafft mit unseren Videos mehr als eine Million Klicks auf TikTok zu bekommen, ist eine Menge Arbeit die perfekten Videos zu machen“ erklärt Philipp. Profis durch und durch: Sobald die Mountaincrew dabei ist, ist Stimmung garantiert.

