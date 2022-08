Multitalent Max Schmiedl bei Martina Reuter: „Bin am liebsten Musiker“

Werbung

Ein Dienstag mitten in den Sommerferien, wenig los in Purkersdorf, doch Musik- und Taxi.Orange-Star Max Schmiedl ist am Weg zum Fashiontalk- Dreh in die Wiener Straße 12 bei Illuminati Productions. Weit hat es Max nicht – er wohnt fünf Minuten entfernt in der Nähe des Auhof Centers. „Gott sei Dank habe ich euch gefunden, ich habs nicht so mit Navigation und Orientierung“, scherzt der 51-jährige Musiker.

Mit dabei sein neues Album „Damals“ mit tollen neuen Songs, die er aber nicht allein geschrieben hat. „Ich bin so stolz, einige Songs mit Austropo-Größen gemacht zu haben, Josie Prokopetz und Peter Hofbauer sind unter anderem mit dabei. Ich singe ausschließlich wienerisch – also deutsch – und meine Songs gehen sehr in die Tiefe des Herzens“, so Max.

Seit über 20 Jahren ist er in Österreich ein bekanntes TV-Gesicht. Nicht nur die ORF-Sendung „Taxi Orange“ hat ihn bekannt gemacht, sondern auch seine vielen Engagements an unterschiedlichen Theatern und ORF-Moderationen und Shows wie „Echt Fett“.

Ausschließlich Schwarz: „Weil Schwarz immer passt“

„Ja ich habe echt schon viel gemacht, ich bin gerne vielfältig, doch Musik macht mir am meisten Spaß. Am 15. September habe ich im Metropole in Wien mit meinem neuen Album Premiere und danach gehts zur Starnacht in die Wachau. Darauf freue ich mich schon sehr“, so der zweifache Familienvater.

Max ist ein idealer Shoppingbegleiter, seine zwei Töchter sind mittlerweile 16 und 13 Jahre alt. Da wird oft einiges nach Hause geschleppt. „Ich lebe mit drei Frauen zusammen. Du kannst dir vorstellen, was bei uns los ist. Aber: Ich habe immer noch am meisten Schuhe“, lacht Max.

Sein Style: Schwarz – und das ausschließlich. „Wieso? Weil Schwarz immer passt und ich den Style mag. Einzige Ausnahme sind meine Schuhe, da darf auch mal Farbe dabei sein. Und das passt am besten zu meinen Tattoos, die mich schon sehr lange begleiten“, schildert er, während er seine Tattoos herzeigt.

Ein cooler Typ mit viel Talent für gute österreichische Songs, mehr Infos gibts unter www.maxschmiedl.tv. Im Herbst werden wir Max noch viel öfter sehen und hören können.

