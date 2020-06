NÖN-Style-Expertin Martina Reuter traf die hübsche ORF-Moderatorin Nina Kraft in Purkersdorf zum Fashiontalk. Nicht nur Mode war das Thema unter den beiden ORF-Ladies, sondern auch das „Garteln“. „Ja ich moderiere im ORF die große Gartenshow, die erste Sendung war ein voller Erfolg, bald, Ende August, kommt die zweite Ausgabe. Ich habe zwar einen Garten, nur wenn ich ehrlich bin, arbeite ich so viel, dass ich kaum zuhause bin und mich darum kümmern kann,“ lacht die hübsche Linzerin.

Nina Kraft ist seit vier Jahren beim ORF, angefangen hat sie als „Guten Morgen Österreich“-Moderatorin, dann war sie bei der Nachmittagssendung „Daheim in Österreich“ zu sehen. Sie hat vor einem Jahr den Wiener Opernball moderiert, und aktuell dreht sie eine Serie über die Helden der Coronazeit für die Sendung „Studio 2“. „Ich liebe diesen Beruf und bin jeden Tag dankbar dafür. Ich lebe immer noch in der Nähe von Linz, obwohl ich so oft in Wien bin. Ich bin ein Naturmädel, liebe das Grüne und genieße jedes Fleckchen Wald,“ so Nina.

Wenn sie nicht im ORF moderiert, arbeitet sie als Coach und unterstützt Frauen dabei, eine Marke zu kreieren. „Wir Frauen haben so viel Potenzial, nur leider sind viele zu sehr eingeschüchtert und trauen sich nicht, aus sich raus zu gehen. Da komme ich ins Spiel und unterstütze sie“, erklärt die 35 jährig- Nina Kraft.

Über Mode könnten die beiden stundenlang reden, Lieblingslook von Nina: wunderschöne lange Kleider, Sportschuhe, leichtes Make-Up. „Ich liebe es, online einzukaufen, das mache ich – leider – sehr oft. Ich bin auch sehr sparsam, außer bei Schuhen und Taschen. Die dürfen ruhig teuer sein, ich bin super sorgfältig und habe meine Mode über Jahre. Somit zahlt es sich aus, auf Qualität zu setzen, auch wenn diese bisschen mehr kostet“,erklärt Nina. Eine tolle Frau mit dem Feingefühl für das Schöne – nicht nur im Kleiderschrank, sondern auch im Garten. Zu sehen in ORF 2 zusammen mit Karl Ploberger.