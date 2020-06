NÖN-Style-Expertin Martina Reuter traf in Tulln Vizepräsidentin der WKO und Geschäftsführerin Nina Stift zum Fashiontalk. „Die Coronahose hat Wellen geschlagen. Aus einer lustigen Idee haben wir eine neue Geschäftsidee entwickelt und sind damit online gegangen. Ich habe 40 Tage lang die Coronahose – eine Jogginghose – unterschiedlich gestylt und dazu Videos gepostet“, lacht Nina Stift. Über 3000 Klicks hagelte es dafür täglich.

„Wir mussten unsere Geschäfte mit 55 Mitarbeiten sieben Wochen schließen. Für den regionalen Einzelhandel keine leichte Sache. Man muss in der Krise kreativ werden, somit haben wir mit kleinen Videos für Social Media angefangen. Es gab immer was zu tun“, schmunzelt die taffe Geschäftsfrau.

„Ich liebe Mode und Menschen, somit bin ich genau richtig in dem, was ich mache.“ Nina Stift über ihre Leidenschaft für Mode

Als Mama von zwei erwachsenen Töchtern und einer großen Firma hat Nina Stift anscheinend noch nicht genug um die Ohren. Seit drei Wochen ist die Obfrau des Landesgremiums Handel für Mode und Freizeitartikel auch noch Vizepräsidentin der WKNÖ geworden.

„Ich habe viel Energie und liebe es zu arbeiten. Ich wohne ja auch im Modehaus Stift im Obergeschoss, somit kann ich einfach nicht ohne“, erklärt sie. Dieses Jahr wird 200 Jahre Firmenjubiläum gefeiert. Ihre Eltern haben das Unternehmen groß gemacht, und sie hat es übernommen vor bald zehn Jahren.

„Ich liebe Mode und Menschen, somit bin ich genau richtig in dem, was ich mache“, so Nina. Sie selbst ist modisch immer top gekleidet. „Ich liebe Leo in allen Varianten, gerne auch unifarbene Looks. Im Sommer sieht man mich aber auch in Knallfarben oder Blümchenkleidern“, erzählt sie.

Jeden Tag ein neuer Look, von Kopf bis Fuß gestylt. Nina Stift ist eine Frau mit einem fantastischen Geschmack für Mode und einem Händchen für das Außergewöhnliche.

Wer ihre witzigen Modespots sehen möchte, klickt einfach auf die Social Media Seiten des Modehauses Stift – frech und unterhaltsam mit toller Mode aus der Region.