Robert Steiner: „Zaubere Familien ein Lächeln ins Gesicht“

Freitagvormittag in Purkersdorf ist immer viel los. Neben dem wöchentlichen Bauernmarkt fanden kürzlich auch Fashiontalk-Dreharbeiten statt. NÖN-Style-Expertin Martina Reuter bekam Besuch von ORF- Moderator und Kinderliebling Robert Steiner. Ein gern gesehener Gast in der Stadt.

„Vielen Dank für die Einladung. Danach gehe ich mit meiner lieben Freundin Nina Saurugg auf euren Bauernmarkt“, lacht Robert. Ein Mann, den alle mit der Kindheit verbinden, denn: Seit über 30 Jahren ist Robert Steiner das Gesicht im ORF, wenn es ums Kinderprogramm geht.

„Ich habe mit 18 Jahren beim ORF als Moderator angefangen und liebe meinen Job bis heute noch. Ich habe damals noch studiert, bin aber dann zu Disney gegangen und habe international gearbeitet. Das Schöne an meinem Job ist: Ich zaubere immer allen Zusehern ein Lächeln ins Gesicht“, schwärmt der 52-jährige Wiener.

Egal ob im Fernsehen oder im Radio, Robert sorgt immer für gute Laune und begeistert nicht nur die Kleinsten.

„Klar, ich mache Programm für Kinder, aber eigentlich sollte es für Familien heißen, denn gemeinsam mit Rolf Rüdiger begeistere ich alle, die mit dabei sind. Ich habe eine große Firma mit vielen Angestellten, neben TV und Radio machen wir große Familienveranstaltungen und führen die Kinderländer in den großen Einkaufszentren. Ich habe immer viel zu tun, und das mit viel Freude“, so Robert.

Moderator und Geschäftsmann

Er ist nicht nur Moderator, sondern auch Geschäftsmann. „Ich war immer schon sehr ehrgeizig und habe immer so viele Ideen, die ich sofort umsetze. Die Pandemie hat natürlich gebremst, aber ich habe die Zeit perfekt genützt, um Neues anzustoßen. Aktuell drehe ich eine wirklich tolle Doku rund um den Kasperl mit Gigga Neunteufel, auch eine Purkersdorferin, die im Mai im ORF ausgestrahlt wird“, erzähl Robert.

Sein Look: lässiger sportlicher Anzug mit Kapuze darunter und weißen Sneakers.

„Ich ziehe mich gerne schick, aber sportlich an, das ist für mich die perfekte Mischung. Ich gehe gerne Shoppen, habe auch schon viel zuhause. Bequem muss es sein, denn meine Tage sind oft sehr lange“, erzählt der Veganer. „Und ich achte sehr auf das, was ich esse, seit vielen Jahren bin ich Vegetarier, seit zwei Jahren Veganer. Ich finde es super und es tut mir gut, am liebsten esse ich veganes Curry“, schmunzelt der Strahlemann.

Robert Steiner – ein Mann, der in Österreich für eine lustige Kindheit bei vielen gesorgt hat und darüber hinaus noch viel mehr. Bald sehen wir ihn im ORF in einer tollen Doku über den Kasperl. Da reisen wir alle dann doch noch einmal zurück in die eigene Kindheit. Alle News dazu: www.robertsteiner.at

