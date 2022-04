Volker Piesczek bei Martina Reuter: Lässig und elegant

Werbung

Foto: NOEN

Es ist wieder soweit! NÖN-Style-Expertin Martina Reuter traf in ihrem Studio in Purkersdorf Moderator und Ex-Fußballer Volker Piesczek zum Fashiontalk.

Der gebürtige Niederösterreicher aus Wilfersdorf steht seit über 20 Jahren vor der Kamera. Als Sportexperte hat Volker sich in der Branche auch international einen Namen gemacht. Als Nachrichten-Moderator sieht man ihn überall. Jetzt ist er unter die Designer gegangen.

„Naja, du kennst mich – ich mag Mode und ziehe mich gerne lässig elegant an“, schmunzelt der zweifache Familienvater. Gemeinsam mit Yvonne Voermans-Eiserfey aka art.yve, einer Designerin und Künstlerin aus Köln, hat Volker das Modelabel HEARTF**K! ins Leben gerufen.

„Alles, was man mit dem Herzen macht, macht man echt und aus völliger Überzeugung. Daraus entstand unser Label. Wir machen nachhaltige Streetwear mit coolen Statements und dem Wort „F**k“. Aber anstatt das UC in der Mitte stehen dort zwei Herzen“, lacht Volker.

Produziert wird alles in Deutschland, nachhaltig und aus hochwertigen Materialien. „Yve und ich kennen uns schon länger – wir haben tolle Projekte gemeinsam gemacht, jetzt ist das Label entstanden, das wir erst im März 2022 gelauncht haben – und es kommt super an. Es ist Zeit für einen Neuanfang – bei jedem. Statement-Mode unterstützt dabei“, so Volker.

Videopodcast zum österreichischen Fußball

Natürlich ist Volker weiterhin vor der Kamera tätig, seit Kurzem hat er einen eigenen Videopodcast – Match am Montag – indem es um den österreichischen Fußball geht, zu sehen auf YouTube. „Wir gehen neue Wege, ich möchte mich auch online zeigen und das klappt natürlich auch super mit dem neuen Modelabel“, erzählt Volker.

In seiner Freizeit verbringt er viel Zeit mit seinen beiden Söhnen auf dem Golfplatz. Mittlerweile spielt die ganze Familie sehr gut und intensiv. Beide Söhne besuchen bereits ein Golf-Gymnasium. „Ich habe die Liebe zu dem Sport vor Jahren entdeckt. Ich genieße die Möglichkeit, Konzentration und Ausdauer in der frischen Luft zu trainieren. Meine Kinder haben sich schnell dafür interessiert und wir sind sehr oft gemeinsam am Golfplatz unterwegs“, so der sportliche 52-jährige Moderator.

Musik macht er immer noch, mit seiner Band „The Rats are back“, gemeinsam mit Norbert Oberhauser und Eric Papilaya, steht er bald wieder auf der Bühne. „Wir freuen uns alle sehr, dass es bald wieder losgeht – wir waren ja lange genug zuhause, dabei ist aber HEARTF**K entstanden“, sagt Volker.

Ein Mann, der fast alles kann, sagt er selbst lachend und augenzwinkernd. Mode macht er, gemeinsam mit Yve, sehr gut. Hier gibts alle Styles: www.heartfuck-store.com.

