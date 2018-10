NÖN-Modeexpertin Martina Reuter traf den Purkersdorfer Unternehmer Robert „Rob“ Weinfurter, zum Fashiontalk. Die Story ist unglaublich, aber wahr. Rob ist in Purkersdorf aufgewachsen, studierte in Wien Wirtschaft und kam dann, der Liebe wegen, wieder zurück in seine Heimatstadt. Dort heiratete er seine große Liebe Cecily Bauer. Die Söhne Max, Flo und Leo vervollständigten das Familienglück. Rob Weinfurter stieg vorerst ins Familiengeschäft – TV Equipment – ein. „Ich hatte einen tollen Job, keine Frage, doch mein Herz schlug für etwas anders“, erklärt Weinfurter. Er liebe den Winter und sei am liebsten jeden Tag am Snowboard.

„Das wollte ich auch meinen Jungs weiter geben“, so Weinfurter. Das Problem dabei – zu viel Schichten an Gewand, daher Unbeweglichkeit und am Ende des Wintersporttages nasse Füße. „Da vergeht jedem Kind der Spaß. Genau das wollte ich ändern“, erzählt Weinfurter stolz. Hinter verschlossenen Türen entwickelte er schon immer Ski-Bindungen, neue Snowboard-Modelle und auch Wintermode mit Funktion. Vor fünf Jahren war es dann soweit, sein großer Traum wurde wahr, er designte eine eigene Kinder-Winterkollektion namens „Enjoy- DRAUSSEN“.

„Der Name kam mir sofort, er musste einfach sein und aussagekräftig. Die Japaner sprechen das aber sehr lustig aus“, lacht Weinfurter. Die Idee ist einfach: Top-Funktion, atmungsaktiv und extrem wasserabweisend in drei Farben. Ein Overall, der in einen Zweiteiler umfunktionierbar ist.

Simpler Look aus Purkersdorf

Aus dem Familienkeller wurde ein Lager, denn schnell kam auch der Online-Shop nach und damit ein erfolgreicher Vertrieb, alles gesteuert aus Purkersdorf. Die Marke kam auf Anhieb so gut an, dass der japanische Markt sofort die Kollektion haben wollte.

Der Look ist simpel: Rot, Blau, Rosa als Grundfarben. Wenige aber qualitativ hochwertige Accessoires dazu und ab auf die Piste. „Ich war selbst verwundert, da wir doch selbst in Österreich als das Wintersportland gelten. Aber egal, dann gehe ich eben den Umweg über Japan, um mit meiner Kollektion durchzustarten“, so Weinfurter.

Er selbst war schon immer sehr sportlich gekleidet, er hatte lange eine PR-Agentur in Wien für Active Wear. „Klar gibt’s mich auch in Anzügen, wenn es sein muss. Aber für mich könnte es das ganze Jahr über schneien, damit ich am Board stehen kann“, so der Winterenthusiast.