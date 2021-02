Wenn man Tanzprofi und Dancing Star-Jurorin Maria Santner zum Fashiontalk einlädt, muss man damit rechnen, dass ihre halbe Familie mit dabei ist. Grund ist eine kleine süße Maus namens Antonia, gerade einmal vier Monate alt und der ganze Stolz in der Familie Santner.

Maria kennt man von vielen Dancing Stars-Staffeln, sie hat viele Promis an ihre Grenzen gebracht, nur einen nicht: Marco Angelini. „Ja, das stimmt, Marco und ich waren, auch bevor wir zusammen gekommen sind, ein mega gutes Tanzpaar. Jetzt sind wir bald sechs Jahre ein Liebespaar und hier ist die kleine Antonia. Mehr brauche ich dazu nicht sagen“, grinst und strahlt die sympathische Tanzschulbesitzerin aus Wels. Gemeinsam mit ihrer bezaubernden Mama und ihrem Bruder, mit dem sie seit Kindheit an tanzt, ist sie zu den Dreharbeiten gekommen. Zwischen Windelwechseln, Füttern, Umziehen und Drehen hat es Maria tatsächlich auch noch geschafft, der etwas unbegabten Martina Reuter ein, zwei Tanzschritte zu zeigen.

„Jeder kann tanzen, man muss sich nur trauen. Wir haben schon sehr lange eine Tanzschule, bei uns sind Anfänger wie Profis. Ob Dancing Stars oder Opernball, wir sind überall dabei, weil wir das Tanzen einfach lieben und leben“, so Maria.

Marias Style ist cool und lässig: am Tanzparkett in den wunderschönsten Roben, privat sehr gerne lässig, aber in bunten Farben. Das widerspiegelt ihre anziehende Lebensfreude und Energie, Maria ist ein Strahlemädchen. „Ich war immer schon so, ich bin einfach glücklich und zufrieden, damit hat man es im Leben einfach leichter“, lacht Maria.

Ihre kleine Tochter Antonia ist genauso strahlend und süß wie die Mama, sobald sie ihre ersten Schritte macht, wird auch die kleine Antonia auf der Tanzfläche das Gehen und später Tanzen lernen.