Weinzettl & Rudle: sportlich unterwegs - und immer mit Hund

Es ist ein schöner Sommertag in Purkersdorf, an dem das Kabarettistenpaar Monica Weinzettl und Gerold Rudle bei NÖN-Styleexpertin Martina Reuter zu Gast sind. Mit im Gepäck haben sie nicht nur ihre Hundedame, sondern auch ihr neues Programm „5 Sterne Beziehung“. Ein thmea, das jeder kennt. Nur sie verraten darin das Glück für eine tolle Beziehung.

„Ja, wir arbeiten seit Wochen daran, mal mehr mal weniger, aber im Moment extrem viel. Am 10. Oktober ist Premiere“, strahlt Monica. Die beiden sind seit 17 Jahren ein Paar und seit über 10 Jahren verheiratet. Und arbeiten zusammen. Das ist oft eine harte Probe. „Bei uns ist es anders. Wir haben das Glück zusammen auf der Bühne zu stehen, abends müssen wir uns dann nichts mehr vom Job erzählen, wir wissen ja schon alles“, lacht Gerold.

Die große Kunst ist, nicht immer zu Vergleichen und zu Bewerten - das Thema der Show. „Wir geben für alles immer Bewertungen ab, auch für Beziehungen. Dabei ist '5 Sterne Beziehung' entstanden. Das Programm ist super lustig, beim Schreiben hatten wir ordentlich Spaß, aber auch Streit“, schmunzelt Monica.

„Bei uns ist es wie in jeder Beziehung, die Frau beziehungsweise Frauen - Blick auf Hund - haben die Hosen an. Sie entschieden viel und machen alles zuerst. So ist es einfach. Ich mache mir zumindest meine Wäsche selbst das möchte ich betonen“, lacht Gerold.

Generell legen Monica Weinzettl und Gerold Rudle bei ihrer Kleidung viel Wert auf Naturfasern und hochwertige Stoffe. Sie achten auf Qualität bei ihren Kleidungsstücken und wählen sorgfältig aus. Dabei bleiben sie ihrem sportlichen Stil treu.

Das und viele weitere Beziehungsthemen gibt es ab dem 10. Oktober 2023 im neuen Programm „ 5 Sterne Beziehung“ von Weinzettl&Rudle- einfach sehenswert.