Neue „Wohnstätte“ für die Pressbaumer Feuerwehr

Erst um zwei Uhr früh gingen die letzten Kameraden in der Nacht vor der Eröffnungsfeier heim. Grund dafür waren zehn Einsätze zu denen die Freiwillige Feuerwehr Pressbaum davor gerufen wurden, wie Moderator Bernhard Mlynek, Leiter des Verwaltungsdienstes der FF Pressbaum betonte. Gemeinsam mit der ehemaligen Vizebürgermeisterin Irene Wallner-Hofhansl führte Mlynek durchs Programm. „Was lange währt, wird endlich gut“, fand Wallner-Hofhansl die passenden Worte.

Schließlich hatte man schon im Jahr 2015 von der Asfinag Grundstücke fürs neue Feuerwehrhaus erworben. 2017 wurde erstmals im Gemeinderat der Grundsatzbeschluss für den Neubau gefasst. Nach einigen Rückschlägen sind Ende Februar 2022 dann die Bagger aufgefahren und nach zehn Monaten Bauzeit konnte das neue Gebäude fertiggestellt werden.

Bezirkshauptmann Josef Kronister verwies in seiner Rede, dass durch diese Investition die Freiwilligkeit erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. „Ich gratuliere zu dieser Einsatzzentrale, die aber nur durch die Menschen hier belebt wird“, so Kronister.

Was die Feuerwehr Tag für Tag für die Bevölkerung leistet, hob Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder in seiner Rede hervor. Außerdem betonte er, dass die Feuerwehr wächst, was man auch an den steigenden Zahlen der Feuerwehrjugend sehen würde.

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner bedankte sich abschließend vor allem bei Vizebürgermeisterin Jutta Polzer und Daniel Dräxler von der Feuerwehr Pressbaum, die das Projekt neben vielen anderen, wie dem ehemaligen Kommandanten Kurt Heuböck maßgeblich auf Schiene gebracht haben. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden auch zahlreiche Ehrungen vergeben.

Nach der Eröffnungsfeier fand der Blaulichttag mit Vorführungen von Feuerwehr und Rotem Kreuz und Hundestaffel statt. Auch der Polizeihubschrauber landete in Pressbaum.

