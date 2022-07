Sommerfest der Grünen im Heimbautal

Werbung

Ob in der Hüpfburg, am Fußballplatz, bei den Spielgeräten, beim Grillen, vor der Schank oder an den Tischen, Heimbautaler jeden Alters genossen das Heimbautalfest, das kürzlich beim Spielplatz stattfand. Möglich machte dies auch heuer wieder die Ortsgruppe der Grünen Wolfsgraben, die die Zelte, Tische und Bänke aufstellten, das Geschirr beisteuerten und für die kulinarischen Genüsse sorgten.

Auf einer Pinnwand konnten sich die Gäste über die politische Arbeit für das Heimbautal informieren. Den Besuchern bot sich die Gelegenheit Wünsche, Ideen oder Verbesserungsmöglichkeiten kundzutun. In unbeschwerter Atmosphäre erfuhren die Grünen-Gemeinderäte, wo der Schuh am meisten drückt und wo Handlungsbedarf gegeben ist. Geschäftsführender Gemeinderat Michael Schinwald sagte: „Solche Gespräche sind unverzichtbarer Bestandteil in der Ortspolitik. Nur so kann ein wohlwollendes Klima entstehen, in dem notwendige Verbesserungen über die Parteigrenzen hinweg verwirklicht werden können.“

