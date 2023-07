Spannendes Programm in Wolfsgraben für die Kinder

Die Gemeinde Wolfsgraben bietet ein spannendes Programm für Kinder in den Ferien. Für Spaß und Abwechslung ist im Rahmen gesorgt. Von Bewegung über Theater bis zu Kreativem Gestalten und ein Besuch am Alpakahof ist alles mit dabei.

Nächster Termin ist am Donnerstag, 26. Juli, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein Besuch am Alpakahof in Wolfsgraben in der Forsthausstraße 12a, teilnehmen können Kinder von fünf bis zehn Jahren, die Veranstaltung findet ohne Eltern statt.

Weiter geht es am Dienstag, 1. August, von 9 bis 12 Uhr im Pfarrhof in Wolfsgraben mit Turnen, Spiel und Tanz, gemütliche Kleidung wird empfohlen. Für Kinder ab drei Jahren.

Wildkräuter erkennen, sammeln und kochen heißt es am Dienstag, 8. August, von 10 bis 12.30 Uhr für Kinder ab sechs Jahren. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Treffpunkt ist in der Taborstraße 8. Die Veranstaltung findet ohne Eltern statt.

Am Sportplatz findet mit dem RSCW das Ferienspiel „Spiel dich fit“ am Donnerstag, 10. August, von 16 bis 18 Uhr statt. Mitzubringen sind Sportschuhe sowie eine beschriftete Wasserflasche.

Der Tierpark steht am Donnerstag, 17. August, von 15 bis 17 Uhr für eine Besichtigung bereit. Gebeten wird dabei um festes Schuhwerk und eine Anreise zu Fuß.

Im Gasthaus Oliver an der Hauptstraße 3 findet am Mittwoch, 23. August, von 16 bis 17 Uhr das Kasperltheater mit der Puppet-Inge statt.

Darauf folgend ist am Donnerstag, 24. August, von 10 bis 12 Uhr das Nähen beim Mimoso, welches in Pressbaum, an der Hauptstraße 6 erfolgt. Teilnehmende sollten sieben Jahre oder älter sein, die Veranstaltung findet ohne Eltern statt.

Kreativ sein heißt es am Montag, 28. August, von 15 bis 17 Uhr bei der Kirche. Teilnehmen am kreativen Gestalten kann man ab fünf Jahren.

Der Besuch am Klissenbauernhof darf am Dienstag, 29. August, von 15 bis 17 Uhr nicht fehlen. Treffpunkt ist dabei der Spielplatz Heimbautal mit einer Begleitperson und festem Schuhwerk.

Zuletzt gibt es die Zauberei für Groß und Klein am Donnerstag, 31. August, von 15.30 bis 16.30 Uhr beim Gasthaus Oliver an der Hauptstraße 3. Zauberer Helmut wird bei der Zaubershow dabei sein.

Die Anmeldung ist zu jeder Veranstaltung unter ferienspiel@gemeinde-wolfsgraben.at bis jeweils drei Tage vor dem Termin möglich. Es wird auch um rechtzeitige Absage gebeten.