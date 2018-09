ASBÖ Purkersdorf: 50 Jahre Dienst am Menschen .

Fast alles, was der Arbeitersamariterbund heute ist, ist vor allem einer Frau zu verdanken. Es ist Brigitte Samwald, die mit ihrem Team ein Fest in Rot und Weiß auf dem Purkersdorfer Hauptplatz organisiert hat und zwar zum 50-jähriegn Bestehen des ASBÖ.

„Brigitte du bist der Motor des Samariterbundes und einfach unermüdlich. Und manchmal kannst du einem mit deiner Hartnäckigkeit ganz schön auf die Nerven gehen“, streute Bürgermeister Karl Schlögl der Obfrau auf seine persönliche Weise Rosen. Seit 41 Jahren ist sie diejenige, die beim ASBÖ schaltet und waltet. „Am Anfang waren wir eine kleine Zahlstelle, hatten nicht einmal eine richtige Adresse, nur einen Tisch in einem Raum, wo heute das Salettl drinnen ist“, erzählt Samwald über die Anfänge.

Was wäre die Stadt ohne den Samariterbund?

Nach und nach hat sich die Beharrlichkeit der Organisation gelohnt und nach dem setzen mehrerer Meilensteine wurde der ASBÖ eine Organisation, die heutzutage nicht mehr vom Stadtleben wegzudenken wäre. Der unermüdliche Einsatz der vielen Freiwilligen und auch Hauptberuflichen macht den Erfolg aus. „Auf den Rettungsdienst in unserem Bezirk ist Verlass. Und zwar darauf, dass Hilfe kommt, wenn welche benötigt wird“, gibt Bezirkshauptmann Josef Kronister in seiner Rede dem Stolz Ausdruck gegenüber den Einsatzkräften.

Samwald selbst bleibt bescheiden, wie man sie kennt. Sie nimmt die Gratulationen an und berichtet über die mannigfaltigen Leitungen des Samariterbundes in Purkersdorf, die einzigartige Entstehungsgeschichte und auch über ihren Entschluss dem ASBÖ aktiv beizutreten. „Als ich das erste Mal die Räumlichkeiten des ASBÖ betrat, hörte ich ein Kinderlachen. Und da hab ich mir gedacht, dass ich hier richtig bin“, so Samwald.

Neben den ausgiebigen Festreden und den Ehrungen von verdienten Kooperationspartnern, ging es für die Gäste zur Gulaschkanone, um sich für das weitere Programm zu stärken. Und das hatte es in sich. Die Hunderettungsstaffel war da, ein Sonderpostamt des BSV Wienerwald verkaufte eine eigens gestaltete Marke, Besichtigung der Einsatzfahrzeuge und einige Stationen für die Kinder waren aufgebaut. Besonders beeindruckend war dann die Übungssimulation des ASBÖ, der mehr als jemals zuvor ein wichtiger Bestandteil der Stadt Purkersdorf ist.