Ladendiebe in Gablitz geschnappt

Alkoholische Getränke im Wert von rund 300 Euro stahl ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in Purkersdorf. Dazu entfernte er die Diebstahlssicherung und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Doch der Diebstahl blieb nicht unbemerkt und der Filialleiter rief die Polizei, die eine Sofortfahndung einleitete.

Die Beamten entdeckten schließlich ein verdächtigtes Fahrzeug mit französischem Kennzeichen und den mutmaßlichen Ladendieb auf einem Geschäftsparkplatz in Gablitz.

Mutmaßliche Diebe ergriffen die Flucht

Als dieser die Beamten sah, gab dieser Fersengeld. „Der Lenker missachtete sämtliche Aufforderungen, das Fahrzeug anzuhalten und entzog sich der Anhaltung, indem er mit hoher Geschwindigkeit flüchtete“, berichtet die Polizei. Nach einigen Metern hielt er den Pkw an, beide Insassen verließen daraufhin fluchtartig das Fahrzeug und sprinteten zu Fuß in entgegengesetzte Richtungen davon. Der Beifahrer flüchtete zwischen Hallen hindurch und erklomm einen Dachvorsprung, wo er die Flucht letztlich beendete. Der Fahrzeuglenker konnte schließlich im Bereich eines Mehrparteienhauses angehalten werden. Beide wurden festgenommen.

Diebesgut im Auto sichergestellt

Bei der Einvernahme zeigten sich die beiden Georgier (26 und 30) teilweise geständig, Diebstähle verübt zu haben. Eine Durchsuchung im Fluchtfahrzeug bestätigte dies, da dort weiteres Diebesgut sichergestellt werden konnte.

Die Ermittler der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Purkersdorf ordneten dem 26-Jährigen nach weiteren Erhebungen insgesamt zwei vollendete Ladendiebstähle in Purkersdorf und einen versuchten Ladendiebstahl in Gablitz zu. Bei den Tathandlungen wurden jeweils Spirituosen in dreistelligem Gesamtwert gestohlen bzw. versucht diese zu stehlen. Dem 30-Jährigen konnte ein Diebstahl eines Parfüms im Wert von mehr als 70 Euro in einem Drogeriemarkt in Gablitz zugeordnet werden.

Das sichergestellte Diebesgut wurde an die Geschädigten wieder ausgefolgt.

Der 30-jährige Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt eingeliefert. Der 26-Jährige wird angezeigt.

