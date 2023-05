Unfall mit drei Fahrzeugen in Gablitz

Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen wurde die Freiwillige Feuerwehr Gablitz am Dienstag alarmiert. Laut Feuerwehr wurden drei Fahrzeuge an der Kreuzung B1/Allhang in einen Unfall verwickelt.

Die Kameraden haben die Fahrzeuge entsprechend abgestellt, um die Straße für den Verkehr wieder freizugeben. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.

Wir danken den eingesetzten Blaulichtkräften, besonders der Polizei für die Unterstützung beim Verkehr regeln, so die Gablitzer Feuerwehr.

