Michael Uetz ist neuer Kommandant

Michael Uetz wurde zum neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum gewählt. Er folgt Georg Krauss nach, der die Funktion aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurückgelegt hatte und vier Jahre an der Spitze der Pressbaumer Wehr war. Krauss wird aber weiterhin Teil der Feuerwehr bleiben.

Uetz ist schon länger Mitglied der Feuerwehr, seit zweieinhalb Jahren ist er als Kommandant-Stellvertreter im Kommando gewesen. „Es musste sich eine Person finden, die die Feuerwehr bis zur nächsten Wahl weiterführt“, teilt Uetz mit, warum er die Funktion übernommen hat. Bei der nächsten Wahl 2026 wird er vermutlich nicht mehr kandidieren. „Da bin ich dann 61 Jahre und man müsste wieder während der Periode neu wählen“, informiert der neue Kommandant (mit 65 Jahren wird man in den Reservedienst überstellt).

Uetz hofft, dass sich in der Zwischenzeit jemand junger findet, der sich dann der Wahl stellt. Gewählt wird aber auch demnächst nochmal bei der Feuerwehr Pressbaum. Ein Termin ist in vier oder fünf Wochen vorgesehen - denn nachdem Uetz zum Kommandanten gewählt wurde, ist die Position des Kommandant-Stellvertreters frei geworden. Wer Uetz folgt, steht derzeit noch nicht fest. „Wahlvorschläge müssen bei der Stadtgemeinde eingehen“, so der Kommandant. Einen soll es bereits geben.