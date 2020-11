Der Gewinnerin Nicolle Breuss wurde der Schlüssel zu ihrem brandneuen roten Suzuki Swift Hybrid überreicht. FF Kommandant Georg Krauss, Kommandant Stellvertreter Michael Uetz und „Köfler und Ernst“ Geschäftsführer Wolfgang Wagner gratulierten Nicolle Breuss zum ersten Preis. „Wir freuen uns sehr für die Gewinnerin und wünschen ihr eine gute Fahrt mit dem „feuerwehrroten Auto“, bekräftigt FF Kommandant Krauss.

Wolfgang Wagner ist dankbar über die gute Kooperation mit der Feuerwehr und glücklich, den Zuschlag für die im Juni stattgefundene Ausschreibung erhalten zu haben. „Damit wir der Feuerwehr einen guten Preis bieten konnten, haben sich sowohl Suzuki Austria als auch unser Autohaus an der Anschaffung beteiligt“ erklärt Wagner.

Breuss wurde von ihrer Tochter telefonisch über den Gewinn verständigt. Diese hat die Online-Verlosung live per Computer mitverfolgt. „Ich habe sie am Telefon zuerst gar nicht verstanden, sie war so aufgeregt. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Bald darauf bekam ich bereits einen Anruf von Kommandant Krauss mit der Information über den Gewinn“, erzählt Breuss.