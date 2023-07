Kameraden beseitigten Ölspur am Kleinen Semmering

Zu einem Einsatz wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsgraben am Sonntagnachmittag alarmiert. Die Meldung lautete „kleine Ölspur nach Motorradunfall“. Am Einsatzort angekommen, stellte sich die Ölspur als Ölfleck an einem Kurvenausgang dar. Vom Motorradfahrer war nichts mehr zu sehen. Der Fleck wurde mit Ölbindemittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Elf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsgraben waren mit zwei Fahrzeugen ausgerückt.