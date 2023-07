Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf lud zum Kulinarium

Vollbild

Kommandant-Stellvertreter Georg Nemetz, Roman Brunner, Kommandant Michael Gindl, Bürgermeister Stefan Steinbichler, Viktor Weinzinger und Altbürgermeister Karl Schlögl (v.r.) stießen auf eine gelungenes Feuerwehrfest an. Auch die Jüngsten stellten sich in den Dienst der Sache und unterstützten ihre älteren Kolleginnen und Kollegen. Gabriele Schlögl (2.v.r.), Ehefrau von Altbürgermeister Karl Schlögl, genoss die tropischen Temperaturen. Schon am frühen Abend waren die Reihen gut gefüllt. Nach Sonnenuntergang und den damit verbundenen angenehmeren Temperaturen stiegen am Samstag die Besucherzahlen noch weiter an. Was wäre ein Feuerwehrfest ohne ein kühles frisch gezapftes Bier. In Purkersdorf war man auch auf den großen Durst vorbereitet. Kommandant Michael Gindl im Kreise von Familie und Freunden. Vielleicht bereits mit einer zukünftigen Feuerwehrfrau auf den Knien. Seit gut 15 Jahren ist das Kulinarium teil des Feuerwehrfests in Purkersdorf. So kommen auch die Liebhaber exotischer Gerichte auf ihre Kosten. Besuch unter Kollegen: Auch Mitglieder der Feuerwehr Mauberbach ließen sich das Fest nicht entgehen. Wer es klassisch wollte, blieb ebenfalls nicht hungrig. Bratwürstel und Grillhendl stillten auch den großen Appetit.

