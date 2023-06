Gablitzer Feuerwehr präsentierte sich wetterfest

Vollbild

Der Regen entschleunigte die Veranstaltung und sorgte für so manch gemütlichen Augenblick: Die offizielle Eröffnung und der Bieranstich, gut geschützt vor dem teils starken Regen, war ein solcher. Das Herzstück einer jeder Freiwilligen Feuerwehr: Um den auch beim Heurigen extrem fleißigen Nachwuchs müssen sich die Verantwortlichen keine Sorgen machen. Gekonnt meisterten Bürgermeister Michael Cech (li.), Kommandant Franz Endler (re.) und sein Stellvertreter Michael Pejic die Herausforderungen des Bieranstichs. Pfarrgemeinderat Simon Dörflinger, Gemeinderat Norbert Sillhengst und Altbürgermeister Andreas Jelinek (v.l.) ließen sich den Beginn der Veranstaltung nicht entgehen. Ein eingespieltes Team, das den Gästen die Wünsche von den Augen ablas und nach einem noch eher ruhigen Beginn samstags und sonntags so richtig zeigte, was in ihm steckt. Der Regen am Freitag hatte viele von einem Besuch des Feuerwehrheurigen abgehalten. Zu Unrecht, denn im Feuerwehrhaus und im rasch aufgestellten Notzelt war die Stimmung hervorragend. Auch für Naschkatzen war vorgesorgt: Neben deftigen Gerichten wie Grillhendl oder Langos gab es auch Kaffee und Kuchen. Zwei weitere tapfere Nachwuchsfeuerwehrleute, die dem freitägigen Regenwetter trotzten und für Rekordzeiten beim Servieren sorgten. Im Feuerwehrhaus füllten sich am Eröffnungstag rasch die Bänke. Am Samstag und Sonntag war dann wieder die richtige Zeit für den Freiluftbereich.

