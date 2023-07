90 Kinder und Jugendliche aus der Region Purkersdorf waren dabei

Es gilt jährlich als der Höhepunkt des Jahres in der Feuerwehrjugend: das Landeslager der Feuerwehrjugend, das immer in der ersten Sommerferienwoche stattfindet. Höchst erfolgreich waren auch die Feuerwehren des Abschnitts Purkersdorf. Rund 90 Kinder und Jugendliche meisterten die Bewerbe mit Bravour und durften sich über die Feuerwehrjugendleistungs- und Bewerbsabzeichen freuen. Überreicht wurden ihnen die Abzeichen übrigens beim Feuerwehrhaus in Purkersdorf, wo die Mitglieder der Feuerwehrjugend feierlich empfangen wurden.