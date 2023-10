Pkw rutschte Böschung hinunter

Zu einer Pkw-Bergung mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsgraben am vergangenen Samstag am späten Vormittag in die Heimbautalstraße ausrücken. Eine Autolenkerin hatte aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, dieses rollte am Rande eines Abstellplatzes ein paar Meter eine Böschung hinunter, kam aber bald zum Stillstand. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Polizei und Arbeitersamariterbund bereits vor Ort, die Lenkerin wurde medizinisch betreut. Das Auto wurde vor weiterem Abrutschen gesichert und in der Folge mit der Seilwinde auf den Parkplatz gezogen und abgestellt.

13 Mitglieder der Feuerwehr Wolfsgraben waren in zwei Fahrzeugen am Einsatzort, Beamte der Polizeiinspektionen Pressbaum und Purkersdorf und Rettungskräfte des Arbeitersamariterbundes waren ebenfalls vor Ort.